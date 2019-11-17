Успех обеспечивают люди

Источник материала: Кобринский вестник

ОАО «Батчи» по итогам нынешней уборочной вошло в пятерку лидеров на Кобринщине. Поставленные в начале года задачи, в том числе увеличение объемов производства молока (это ведущее направление деятельности хозяйства), выполнены.





-Уборочная прошла относительно спокойно, – рассказывает исполняющий обязанности директора ОАО «Батчи» Николай Пархомчук. – Собрали практически тот урожай, на который рассчитывали по весне. Зерновой клин составил 2650 га без учёта кукурузы и рапса. Первым делом убрали рапс, который был посеян на площади 550 га и показал урожайность 20,5 ц/га. Затем перешли к зерну, вал которого сложился на уровне 7564 тыс. т. По сравнению с прошлогодними показателями прирост составил около 3,5 тыс. т. Государственный заказ выполнен на 100%.

Делают в хозяйстве ставку и на кукурузу, под которую было выделено в этом году 150 га пашни. С уборкой «царицы полей» затягивать не стали – закончили примерно к середине октября. Урожайность составила 98,3 ц/га против прошлогодних 86,6 ц/га. Здесь используют элитные сорта, которые дают на суглинистых батчинских землях неплохой урожай. Сев озимых завершили к 1 ноября. Рожь, пшеница, ячмень, тритикале заняли 1800 га.

Имея немалое поголовье – более 4000 голов КРС, из которых почти 1500 – дойное стадо, хозяйство большое внимание уделяет заготовке кормов. За сезон было выполнено четыре укоса однолетних и многолетних трав. Заложено 32875 т силоса. Для хранения кормов были построены 5 новых траншей на территории реконструированного комплекса «Шиповичи» и 4 новые траншеи на площадях будущей новостройки(МТК на

1200 голов дойного стада с воспроизводством) вблизи д. Девятки. Всего заготовлено более 45 ц кормовых единиц на условную голову.







Дорога к рекорду

Заготовка травяных кормов выявила своих лидеров. Третий результат в областных соревнованиях по кормозаготовке показал механизатор Александр Мороз, который на тракторе КВК-800 убрал 40884,6 т зелёного корма.

– Мелочей в заготовке кормов не бывает, нужно соблюдать необходимую технологию на всех этапах – от скашивания до укрытия траншеи. Поголовье в хозяйстве стало больше, поэтому для нас самое важное — хорошая кормовая база, – рассказывает Александр Николаевич.

Горячая пора завершилась, кормоуборочная техника поставлена на хранение, а механизаторов ждёт другая работа. Однако нет-нет, да и вспомнится победителю соревнования, как здорово трудиться на кормозаготовке: на полях кипит работа, мерно колышется зеленое море, а запах от скошенной травы такой, что не сравнятся с ним никакие городские ароматы.

Здоровье животных – здоровье людей

Эту истину ставит во главу своей деятельности ветеринарная служба хозяйства, которая пополнилась в этом году двумя молодыми специалистами. Ветеринарные фельдшеры Анна Капустинская и Кристина Войтович прибыли в хозяйство после окончания Ляховичского государственного аграрного колледжа, сначала на практику, а потом и на работу. В процесс втянулись быстро. Поначалу все манипуляции выполняли под присмотром главного ветврача Геннадия Ключука, теперь же справляются самостоятельно. Сегодня у них на повестке дня оздоровительно-профилактические процедуры. Это стандартный обход, во время которого специалисты осматривают животных с целью проверки их самочувствия. Затем вакцинация.

За 5 месяцев работы на ферме у новоприбывших фельдшеров уже большой послужной список: кого-то выходили, кому-то помогли появиться на свет. Говорят, что работа нравится, отличный коллектив, комфортные условия, да и хорошая зарплата, а это немаловажный фактор для молодого специалиста. Что касается планов на будущее, то девушки готовы пустить здесь корни. «А почему нет? – пожимает плечами Анна, которая приехала на Кобринщину из Барановичского района. – Есть работа, жильё и люди вокруг хорошие».

Стремление совершенствовать свои знания послужило стимулом для получения высшего образования. Сейчас девушки ждут результатов зачисления на заочное отделение Витебской государственной академии ветеринарной медицины.







Профессионал широкого профиля

Гордость хозяйства – яблоневый сад, который весной радует нежными соцветиями, в августе-октябре привлекает ароматными плодами и круглый год создает в хозяйстве определённую «отраслевую солидность». Согласитесь, не каждое хозяйство может себе позволить садовые насаждения, а тут раскинулся целый промышленный сад. Цену каждому яблоку знает агроном-садовод Сергей Кривоблоцкий, который 20 лет назад буквально на пустом месте посадил первые деревья. Сегодня на площади более 150 га произрастают около 15 сортов яблонь белорусской и импортной селекций. В приоритете зимние сорта, которые дают сочные плоды –

«Чемпион», «Лиголь», «Алеся». Сейчас в саду почти пусто: богатый урожай, составивший более 1400 т фруктов, собран, яблоки продаются в России, поставляются на перерабатывающие предприятия Беларуси, а в современном овощехранилище ждёт своего покупателя та часть, которая оставлена для реализации в торговых точках страны. Но садоводы не бездействуют. Они ведут работы по обновлению сада: отбирают в питомнике посадочный материал. Эти молоденькие деревца в ближайшие дни будут высажены на площади 6 га и уже через несколько лет порадуют обильным урожаем.







Жанна ЕЛИЗАРОВА.