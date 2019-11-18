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Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться

19.11.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Медиа-Полесье получило официальный ответ из управления Белорусской железной дороги.

Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться

Пинск – столица Полесья. Железнодорожное сообщение с Минском оставляет желать лучшего. Единственный поезд, который идёт в столицу, так называемая пинчанами «кругосветка» (он находится в пути прядка 7 часов), не всегда может удовлетворить спрос жителей 140-тысячного города. Сюда можно добавить полешуков из Иванова, Столина и Лунинца.

Особенно остро встаёт вопрос с трансфертом Пинск-Минск во время учебного года в выходные и праздничные дни. Билетов хватает не всем. Даже дополнительные поезда, которые пускают по пятницам и понедельникам, не всегда справляются с нагрузками.

Ситуацию мог бы исправить скоростной поезд бизнес-класса. Слухи о введении такого маршрута то и дело возникают среди пинчуков, и они не беспочвенны.

Чтобы улучшить транспортное сообщение между городами, в 2019 году Белорусская железная дорога купила первый дизель-поезд бизнес-класса польской компании PESA. В течение текущего года планируется поставка ещё двух шестивагонных дизель-поездов, а в 2020 году — трёх дизель-поездов ДП-6.

Современные электро- и дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса курсируют по маршрутам Минск—Брест, Минск—Гомель, Минск—Гродно, Минск—Полоцк, Могилев—Гомель и Могилев—Полоцк.

Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться

Справка Медиа-Полесья:

Трёхвагонные дизель-поезда ДП-3 произведены польской компанией «PESA Bydgoszcz SA». В ДП-3 имеется 145 мест для сидения. Длина поезда — 69,3 м, конструкционная скорость движения — 140 км/ч.

К услугам пассажиров представлены просторные салоны с кондиционерами; мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки и подлокотников; пониженный пол (600 мм), позволяющий быстро осуществлять посадку и высадку.

Пустят ли поезда бизнес-класса сообщением Пинск - Минск-Пинск? Этот вопрос более двух лет волнует жителей Полесского региона. Пользователи соцсетей проводили опросы среди жителей региона.

Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться

Скриншот опроса из социальной сети

В июле 2019 года Медиа-Полесье обратилось к начальнику железнодорожной станции Пинск Сергею Цынгалёву, который расказал, что запуск дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Пинск-Минск в планах присутствует. Однако, сроки реализации этого проекта пока не известны.

Летом прошла обкатка нового состава по маршруту Минск-Пинск-Минск, свидетелями которой стали корреспонденты Медиа-Полесья. Рабочие, которые проводили испытания поезда, сказали, что новый состав появится в декабре. Есть утверждённый график и маршрут.

Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться

В ноябре «Медиа-Полесье» вновь обратилось на железнодорожную станцию Пинск. Новый её начальник Павел Савицкий посоветовал нам обратиться в пресс-службу БЖД.

На наш письменный запрос в положенные законодальством сроки пришёл ответ. Пресс-служба БЖД сообщила, что поступающие на Белорусскую железную дорогу дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса в настоящее время проходят приёмочные и сертификационные испытания и задействование их в сообщении Минск-Пинск не планируется.

«Вопрос организации перевозок поездами региональных линий бизнес-класса между Минском и Пинском будет рассматриваться с учётом анализа пассажиропотока и наличия соответствующего моторвагонного подвижного состава.

При принятии положительного решения о назначении поездов бизнес-класса на данном направлении, информация об этом будет размещена на официальном сайте Белорусской железной дороги».

Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться

То есть о новом поезде Пинск-Минск с удобным расписанием движения пока можно только мечтать.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Медиа-Полесье получило официальный ответ из управления Белорусской железной дороги. Пинск – столица Полесья. Железнодорожное сообщение с Минском оставляет...
 
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