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Поезд бизнес-класса из Минска в Пинск пока не пойдёт. Вопрос только будет рассматриваться
19.11.2019 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Медиа-Полесье получило официальный ответ из управления Белорусской железной дороги.
Пинск – столица Полесья. Железнодорожное сообщение с Минском оставляет желать лучшего. Единственный поезд, который идёт в столицу, так называемая пинчанами «кругосветка» (он находится в пути прядка 7 часов), не всегда может удовлетворить спрос жителей 140-тысячного города. Сюда можно добавить полешуков из Иванова, Столина и Лунинца.
Особенно остро встаёт вопрос с трансфертом Пинск-Минск во время учебного года в выходные и праздничные дни. Билетов хватает не всем. Даже дополнительные поезда, которые пускают по пятницам и понедельникам, не всегда справляются с нагрузками.
Ситуацию мог бы исправить скоростной поезд бизнес-класса. Слухи о введении такого маршрута то и дело возникают среди пинчуков, и они не беспочвенны.
Чтобы улучшить транспортное сообщение
Современные электро- и дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса курсируют по маршрутам Минск—Брест, Минск—Гомель, Минск—Гродно, Минск—Полоцк, Могилев—Гомель и Могилев—Полоцк.
Справка Медиа-Полесья:
Трёхвагонные дизель-поезда ДП-3 произведены польской компанией «PESA Bydgoszcz SA». В ДП-3 имеется 145 мест для сидения. Длина поезда — 69,3 м, конструкционная скорость движения — 140 км/ч.
К услугам пассажиров представлены просторные салоны с кондиционерами; мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки и подлокотников; пониженный пол (600 мм), позволяющий быстро осуществлять посадку и высадку.
Пустят ли поезда бизнес-класса сообщением Пинск - Минск-Пинск? Этот вопрос более двух лет волнует жителей Полесского региона. Пользователи соцсетей проводили
Скриншот опроса из социальной сети
В июле 2019 года Медиа-Полесье обратилось к начальнику железнодорожной станции Пинск Сергею Цынгалёву, который расказал, что
Летом прошла обкатка нового состава по маршруту Минск-Пинск-Минск, свидетелями которой стали корреспонденты Медиа-Полесья. Рабочие, которые
В ноябре «Медиа-Полесье» вновь обратилось на железнодорожную станцию Пинск. Новый её начальник Павел Савицкий посоветовал нам обратиться в пресс-службу БЖД.
На наш письменный запрос в положенные законодальством сроки пришёл ответ. Пресс-служба БЖД сообщила, что поступающие на Белорусскую железную дорогу дизель-поезда межрегиональных линий бизнес-класса в настоящее время проходят приёмочные и сертификационные испытания и задействование их в сообщении Минск-Пинск не планируется.
«Вопрос организации перевозок поездами региональных линий бизнес-класса между Минском и Пинском будет рассматриваться с учётом анализа пассажиропотока и наличия соответствующего моторвагонного подвижного состава.
При принятии положительного решения о назначении поездов бизнес-класса на данном направлении, информация об этом будет размещена на официальном сайте Белорусской железной дороги».
То есть о новом поезде Пинск-Минск с удобным расписанием движения пока можно только мечтать.
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Медиа-Полесье получило официальный ответ из управления Белорусской железной дороги. Пинск – столица Полесья. Железнодорожное сообщение с Минском оставляет...
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