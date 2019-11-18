«Только с годами понял, что...». Мудрые мысли известных людей

Источник материала: Аргументы и факты

Геннадий Хазанов: «Надо радоваться, что тебя не «выгнали»

– Знаете, что я понял? Надо открывать утром глаза и радоваться, что ты ещё здесь – в гостях на земле. Что тебя никто не «выгнал», сколько бы тебе ни было лет. Чем раньше поселится это ощущение радости, тем лучше. Человек думает, что, когда он пришёл в этот мир, с этого всё и началось. Нет, ты гость, причём ненадолго. И здорово, что твоя жизнь продолжается, что люди во­круг творят, снимают фильмы. Это замечательно, это значит, процесс не останавливается. И в этом есть то, что называется гимном жизни. Время такое интересное – третье тысячелетие набирает скорость! Для меня это удивительно – мы уже в ХХI веке, а не успели даже оглянуться!

С возрастом становится всё более понятным принцип разумной достаточности: «Больше, чем нужно, не требуется». Он очень помогает жить. А ещё с годами я понял: чтобы построить семью, нужно уметь идти на компромисс. Необходимо умение и желание поставить себя на место другого человека, это и есть первая заповедь успеха в браке. Нельзя никого ломать. Мне очень повезло, я почти 50 лет женат на прекрасной женщине.

Геннадий Хазанов: «Завтра будет лучше, чем вчера!» Подробнее

Борис Щербаков: «Жить надо как подсказывает сердце»

– С возрастом понимаешь, что не надо обращать внимания на негатив. Собака лает, караван идёт. Благодаря такому подходу меня теперь сложно вывести из себя. Жить надо как подсказывает сердце, как ты привык.

Ещё одно правило: если хочешь быть здоровым, нельзя работать по 24 часа. Во всём надо знать меру, стараться найти время для отдыха.

В жизни обязательно должна быть отдушина. Я вот очень люблю дерево. В последние годы провожу всё свободное время в мастерской – сам её оборудовал. Режу по липе. Темы моих работ всегда библейские: «Святые Борис и Глеб», «Снятие с Креста», «Святая Троица», «Тайная вечеря». Обычно на одну миниатюру уходит от недели до нескольких месяцев. Но бывают и исключения – над одним из образов Божией Матери я трудился 5 лет. Большинство работ дарю своим друзьям.

Если честно, то я очень мнительный человек и всегда внимательно прислушиваюсь к врачам. Не люблю к ним ходить, но иногда организм заставляет. И тогда все назначения стараюсь исполнять внимательно и точно.

Лариса Лужина: «Земля дает силу»

– Я только в старости поняла, какое это счастье – быть здоровым. Поэтому просыпаюсь с утра и, если ничего не болит, радуюсь! Ещё с годами приходишь к простым истинам: земля, природа дают силу. Молодым этого не понять. Когда много болела, было с сердцем нехорошо, старалась больше отдыхать, бывать на свежем воздухе. Дача в старости – настоящее подспорье, чтобы восстановить силы: и физические, и духовные. Мне нравится, когда на участ­ке есть поляна, где можно погулять, отдохнуть, позагорать… Если чест­но, не понимаю, зачем на даче растить картошку, огурцы, помидоры. Мне кажется, что загородный дом нужен для отдыха. У меня только парочка кустиков чёрной смородины. Несколько лет назад посадила три ели, они вымахали огромными… А берёзки – 31 штука! – сами выросли.

Лариса Лужина: не люблю сидеть на диете и лечиться народными средствами Подробнее

Ирина Алфёрова: «Гоните тоску прочь!»

– С возрастом я поняла, что ничего дороже внимания быть не может. Никакие деньги не заменят простого человеческого тепла. Внимание – самое главное, что мы можем дать нашим близким. Особенно родителям. С пожилыми людьми нужно разговаривать, расспрашивать их, дать им возможность погрузиться в воспоминания. Мне очень жалко одиноких стариков, им так нужна поддержка.

Все спрашивают, в чём секрет моложавости моей мамы. Во‑первых, я покупаю ей путёвки. Всё время стараюсь куда-нибудь её отправить, устраиваю ей отпуск. Мама не любит дома сидеть – ей скучно. Она хочет в общество, ей нужно танцевать, петь.

Я рада, что в свои годы она прекрасно держится. Всё время кроссворды разгадывает, читает, причём без очков. Самое главное, чем можно помочь человеку зрелого возраста, – это не позволить ему затосковать.

Сама где черпаю позитив? Надо придумывать что-то интересное. Например, я всегда любила танцевать. Танцую под джазовые композиции, под рок. Главное – музыка. Когда была маленькая, включала радио и убирала квартиру в танце, всё время придумывала образы всякие.

Потом дочку научила танцевать. Она сначала стеснялась, но я ей сказала: закрой глаза, не думай о движениях, слушай музыку – и что ты хочешь под эту музыку делать, то и делай. И всё, она затанцевала.

А ещё я поняла, что у каждого в браке должны быть своя личная территория, интересы и время. Мы с мужем ценим личное пространство друг друга. Обязательно надо отпускать мужчин, чтобы у них была своя жизнь. Ненавижу женщин, которые мучают мужей: «Куда ты пошёл, что ты делаешь?» Кошмар! Мужчина – это личность. Если мужчине давать свободу, то ему как раз хочется домой возвращаться.

Ирина Алфёрова: «Мужчине надо давать свободу» Подробнее

Виктор Мережко: «Нельзя себя ругать»

– С годами ещё отчётливее осознаёшь, насколько важны женщины для мужчины! Они держат мужика на плаву и тонизируют одним своим присутствием. Это природа, и нельзя от неё отказываться ни в коем случае!

Также с возрастом понимаешь: как ты к своему телу относишься, тем оно тебе и отвечает. Нельзя себя ругать, быть чем-то недовольным – это очень разрушительно и для психики, и для физического здоровья.

А ещё очень важно правильно начинать свой день. Каждое утро встаю и говорю себе: «Я молодой, я здоровый, я красивый, умный». Повторить это надо несколько раз. Советую всем проверить на себе, насколько такой аутотренинг работает.

Не бывает такого, чтобы я проснулся, пожрал котлет или того, что с вечера осталось, а потом сел работать. Брр! Нет, надо утро начинать иначе. Встань, выпей воды с мёдом, начни разминочку. Потом – беговая дорожка, потом тренажёры, потом гантели, потом помолился – и только тогда садись работать. Если надо уехать, вожу с собой небольшой эспандер. А как иначе? Дряблые руки – это ужасно. Мне ещё отец говорил: «Сынок, в здоровом теле – здоровый дух».