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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 ноября из-за сильного ветра
20.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 21 ноября, сообщили
По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно, днем по востоку с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ветер будет юго-восточным (6-11 м/с), его порывы будут достигать 14 м/с, утром и днем по западной половине страны возможно усиление порывов ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит 1-6 градусов тепла, во второй половине дня по восточной половине республики она понизится до нуля — минус 3 градусов.
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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