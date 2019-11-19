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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 ноября из-за сильного ветра

20.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 ноября из-за сильного ветра

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно, днем по востоку с прояснениями. Местами ожидаются небольшие осадки, в основном дождь. Ветер будет юго-восточным (6-11 м/с), его порывы будут достигать 14 м/с, утром и днем по западной половине страны возможно усиление порывов ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит 1-6 градусов тепла, во второй половине дня по восточной половине республики она понизится до нуля — минус 3 градусов.

https://www.belta.by

 
 
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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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