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Саудовская принцесса пропала без вести: подробности

21.11.2019 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несколько месяцев назад мировые СМИ сообщили об исчезновении 55-летней саудовской принцессы Басмы бинт Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд. Дочь короля Сауда исчезла из поля зрения общественности.

Принцесса Басма бинт Сауд

Однако на днях немецкая телекомпания Deutsche Welle сообщила, что принцесса находится под домашним арестом и, вероятно, силой удерживается в Саудовской Аравии.

СМИ сообщают, что она собиралась улететь в Швейцарию на лечение, но в итоге не смогла уехать. Ее адвокат, американец Леонард Беннетт, прокомментировал ситуацию в интервью Deutsche Welle.

Она просто пропала со всех радаров. Никто не знал, где она была. Мы опасались самого худшего,
— сказал он.

Беннетту все же удалось связаться с принцессой. По его словам, она разговаривала с ним как заложница.

Принцесса Басма — младшая дочь бывшего короля Сауда, который правил страной с 1953 по 1964 год и, как полагают, стал отцом 115 детей. 


До своего исчезновения Басма бинт Сауд активно выступала за реформирование социальной сферы на родине, в том числе за расширение прав женщин. Она сотрудничала с международными правозащитными организациями. СМИ предполагают, что исчезновение принцессы связано с ее активной социальной позицией и общественной деятельностью.

"У нас есть министры, которые не способны делать то, что им приказывают сверху, потому что нет никаких последствий. Если бедный человек совершает кражу, то после третьего преступления он лишается руки. Но если то же самое делает богатый человек, то ему никто ничего не скажет", — сказала она в интервью Independent в 2012 году.

Принцесса училась в Бейруте, Великобритании и Швейцарии. В 1988 году она вышла замуж за представителя семьи аш-Шариф. У супругов родилось пятеро детей. В 2007 году принцесса развелась с мужем.
 
 
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Несколько месяцев назад мировые СМИ сообщили об исчезновении 55-летней саудовской принцессы Басмы бинт Сауд бин Абдулазиз Аль Сауд. Дочь короля Сауда исчезла из...
 
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