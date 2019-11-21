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Румас создал рабочую группу по вопросам технологий 5G
Источник материала: Партизан
Распоряжением премьер-министра Сергея Румаса создана рабочая группа по разработке в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Возглавил группу первый вице-премьер Александр Турчин, пишет
«Членам группы необходимо определить модель, по которой будут создаваться такие сети, и сроки их создания. Также будут выбраны первоочередные направления применения новой технологии, сформированы прозрачные и конкурентные условия развития рынка телекоммуникационных услуг», – отмечают в правительстве.
До 2 марта 2020 года группа должна подготовить до направления президенту комплексные предложения по модели создания сетей 5G.
В рабочую группу также вошли руководитель Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, министр связи и информатизации Константин Шульган, ректор БГУИР Вадим Богуш, представители МИД, Минобороны, КГБ и ОАЦ.
В конце 2018 года в центральных районах Минска были созданы опытные зоны 5G. Доступ к сверхбыстрому мобильному интернету предоставляла белорусская компания beCloud при помощи оборудование широкополостного беспроводного доступа компании Ericsson. Тестирование было организовано по сценарию Non standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.
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Распоряжением премьер-министра Сергея Румаса создана рабочая группа по разработке в Беларуси сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G). Об этом...
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