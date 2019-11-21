Румас создал рабочую группу по вопросам технологий 5G

Александр Турчин, пишет belsat.eu Возглавил группу первый вице-премьерпишет





«Членам группы необходимо определить модель, по которой будут создаваться такие сети, и сроки их создания. Также будут выбраны первоочередные направления применения новой технологии, сформированы прозрачные и конкурентные условия развития рынка телекоммуникационных услуг», – отмечают в правительстве.





До 2 марта 2020 года группа должна подготовить до направления президенту комплексные предложения по модели создания сетей 5G.









В рабочую группу также вошли руководитель Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, министр связи и информатизации Константин Шульган, ректор БГУИР Вадим Богуш, представители МИД, Минобороны, КГБ и ОАЦ.





В конце 2018 года в центральных районах Минска были созданы опытные зоны 5G. Доступ к сверхбыстрому мобильному интернету предоставляла белорусская компания beCloud при помощи оборудование широкополостного беспроводного доступа компании Ericsson. Тестирование было организовано по сценарию Non standalone (NSA) с использованием существующей сети LTE.



















