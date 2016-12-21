МИНСК, 22 дек — Sputnik. Министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора Федерального государственного научного бюджетного учреждения "Российский институт стратегических исследований" Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь.



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Накануне ряд СМИ распространил высказывания российского ученого, в частности о том, что белорусский язык, по его словам, был создан в 1926 году постановлением на заседании оргбюро ЦК ВКП(б). Эти слова Решетникова вызвали негативную реакцию у белорусского общества. Некоторые пользователи соцсетей подчеркивали, что за подобные высказывания в адрес белорусского народа и языка в начале декабря были задержаны авторы ряда российских ресурсов.

Заявление о недопустимости таких высказываний было высказано советнику-посланнику посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Вадим Гусев, который был вызван в МИД.

"Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений", — сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

На встрече было подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности.