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Замминистра иностранных дел Кравченко и посол Венгрии "подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога"

17.01.2017 17:16 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 января. Состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, а также диалог по линии Беларусь — ЕС обсудили 17 января в Минске заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и посол Венгрии Вилмош Сиклавари.

"Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению договорно-правовой базы", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 января. Состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, а также диалог по линии Беларусь — ЕС обсудили 17 января в...

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