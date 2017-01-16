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Замминистра иностранных дел Кравченко и посол Венгрии "подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога"
17.01.2017 17:16 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 января. Состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, а также диалог по линии Беларусь — ЕС обсудили 17 января в Минске заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и посол Венгрии Вилмош Сиклавари.
"Стороны подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширению договорно-правовой базы", — говорится в сообщении пресс-службы белорусского внешнеполитического ведомства.
БелаПАН.
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Замминистра иностранных дел Кравченко и посол Венгрии "подтвердили взаимную готовность к дальнейшей активизации политического диалога"
Минск, 17 января. Состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-венгерских отношений, а также диалог по линии Беларусь — ЕС обсудили 17 января в...
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