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Макей обсудил с послом Словакии выполнение договоренностей, достигнутых во время ноябрьского визита премьер-министра страны

23.01.2017 11:56 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 23 января. Ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Беларусь в ноябре 2016 года, обсужден 23 января на встрече министра иностранных дел Владимира Макея со словацким послом Йозефом Мигашем.

Фицо как премьер-министр страны — председателя в Совете ЕС посетил Минск 25 ноября. Он встретился с Александром Лукашенко и принял участие в церемонии открытия нового помещения словацкого посольства.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 23 января. Ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Беларусь в ноябре 2016 года,...

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