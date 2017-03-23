МИНСК, 24 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о недопустимости повторения в республике украинского сценария и предупреждает о необходимости соблюдать закон. В пятницу глава государства совершает поездку по Гродненской области. Во время этой поездки президент пообщался с трудовым коллективом сельхозпредприятия "Арвибелагро".

Комитет государственной безопасности (КГБ) возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси. В ходе спецоперации, проведенной оперативниками за последние несколько дней было проведено по всей стране около 30 обысков по месту жительства 26 фигурантов уголовного дела. В результате были изъяты карабины, пистолеты, автомат, гранаты, метательные ножи, топоры, а также предметы для изготовления самодельных взрывных устройств. Кроме этого, у задержанных по месту жительства была обнаружена атрибутика батальона "Азов", УНА-УНСО, методички по ведению боевых действий в городских условиях.

"Ситуация украинская в Беларуси не со мной. Не могу допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант", — заявил президент.

"Неправильный" патриотизм

Президент отметил, что в Беларуси кому-то хочется дестабилизировать ситуацию.

"Кому-то хочется взорвать обстановку, и они используют наших отморозков. Дошли до того, что, как партизаны, ямы копали и прятали. Прячут оружие, арматуру, топоры, ножи, гранаты и прочее. И все говорят: это мы патриотизму детей учим. С боевыми гранатами детей учить?", — задал вопрос глава государства.

Президент предупредил, что никому не позволено нарушать закон, и если власть закроет на эти нарушения глаза, последствия будут плачевными.

"Чешутся у кого-то руки. Но есть некий барьер, который никто не должен переступить, нарушая закон и Конституцию. И если власть этого не увидит, тогда это будет цепная реакция, ее очень трудно остановить, потому что будут втянуты миллионы людей", — заявил глава государства.

Основное поле боя — интернет

Глава государства заметил, что частью сегодняшних так называемых гибридных войн становятся информационные противостояния. Интернет, по словам Лукашенко, является великим достижением, однако он порой используется для осуществления различных вбросов.

"Мы уже сегодня говорим об информационных войнах как одной из составляющих гибридных войн. Информационные войны через интернет — это основное поле боя. Кто умеет противостоять в этой войне, тот и выживает. Это очень важно. Должен сказать, что мы этому научились несколько лет тому назад ", — отметил президент.

В 2011 году по Беларуси прокатилась волна так называемых "молчаливых" акций протеста. Граждане собирались на такие акции, стояли на площадях и молчали. Так они выражали свое недовольство экономической ситуацией в связи с системным валютно-финансовым кризисом в стране. О месте сбора на новые акции граждане узнавали через социальные сети. Действия протестующих пресекались милицией. Позднее это явление получило название "революция через социальную сеть".

В декабре 2011 года Лукашенко, выступая на очередном съезде БРСМ, заявил, что Беларусь нашла информационные способы противостоять действиям иностранных спецслужб, которые развернули эту "молчаливую революцию". По его словам, "революцию через социальные сети смогли предотвратить благодаря двум десяткам молодых ребят, которые пришли и сделали своё дело".