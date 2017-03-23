МИНСК, 24 мар – Sputnik. Французский политик Марин Ле Пен во время визита в Москву выступила против санкционных списков и призвала Россию и Францию объединить силы в борьбе с терроризмом.



© REUTERS Stephane Mahe Евродепутаты лишили Марин Ле Пен парламентского иммунитета

Кандидат в президенты Франции посетила Москву в пятницу: в рамках короткого визита у Ле Пен состоялся ряд встреч, в том числе с парламентариями и президентом Владимиром Путиным.

Причин для вражды нет

"Я не вижу поводов, которые оправдали бы нынешнее враждебное отношение французских властей к Российской Федерации", – заявила Ле Пен на заседании комитета по международным делам российской Госдумы.

Политик уверена: Россия и Франция имеют давние связи, которые нужно поддерживать и укреплять. Также в пятницу Ле Пен заявила о необходимости отказа от санкций и "черных списков" в отношении к РФ.

Франция утратила суверенитет

По мнению Ле Пен, после делегирования части полномочий в Брюссель, Франция потеряла часть суверенитета.

"Что я имею в виду, когда говорю, что Франция перестала быть суверенной: я хочу сказать, что она делегировала часть своих полномочий – по крайней мере, в том, что касается ведения торговых переговоров и осуществления дипломатических функций – Евросоюзу", – пояснила политик.



© Sputnik Ирина Калашникова Марин Ле Пен рассказала о насилии над Европой и призвала покинуть ЕС

Ле Пен добавила: по ее мнению, Евросоюз ведет себя сегодня "как противник идей, которые несет и отстаивает Франция в своей политике и противник некоторых стран, которые, как это видно на примере существующей политики, стараются вставать у него поперек пути".

Общая борьба с терроризмом

В ходе встречи с комитетом по международным делам Ле Пен заявила о поддержке усилий России по борьбе с терроризмом.

"Я на всех уровнях, которые только доступны, стараюсь выступать за борьбу с терроризмом. Франция платит из-за терроризма большую цену", – сказала она на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Политик добавила: по ее мнению, России следует принимать "должное участие в борьбе с терроризмом". Также она уверена, что РФ и Франции следует обмениваться данными в сфере антитеррора.

После встречи с главой нижней палаты российского парламента Володиным французский политик получила подарок — ее же политическую биографию "Возвращение Жанны д'Арк", написанную российскими авторами.

Россия не будет вмешиваться в выборы во Франции

В ходе встречи с Ле Пен президент РФ подчеркнул, что не хочет влиять на происходящую во Франции предвыборную гонку. "Но (мы) оставляем за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны, также, как делают наши партнеры, например, в Европе, в США", – сказал российский лидер.

"Сам президент отметил, что в России готовы поддерживать контакты с представителями всех политических сил и с действующим руководством, и с представителями оппозиции. Это нормальная абсолютная практика, Россия не собиралась и не собирается вмешиваться в чьи-то внутренние дела или какие-то электоральные процессы. Но общение со всем спектром политических сил – это то, чего желают в России, то, что делает собственно российская сторона. Тем более, безусловно, важно продолжение общения с теми силами, которые говорят о необходимости ведения диалога двустороннего для поисков решений имеющихся проблем", – добавил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.