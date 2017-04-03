МИНСК, 4 апр — Sputnik. Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины в отрытом письме призвал Европейский вещательный союз (ЕВС) не вмешиваться во внутренние дела страны.

После запрета Службой безопасности Украины на посещение российской певицей Юлией Самойловой страны между ЕВС и властями страны проходят консультации по данному вопросу. Вещательный союз требует допустить Самойлову к "Евровидению", а в письме руководителя союза отмечалось, что ряд стран могут объявить конкурсу бойкот из-за поведения украинских властей.

Направленное в конце минувшей недели письмо главы ЕВС Ингрид Делтенре на имя премьер-министра Украины могут быть расценены как "вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий ЕВС и задач конкурса Евровидение", заявили в телерадикомоапнии.

"Призываем госпожу Ингрид Делтенре и в ее лице Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать Европейский вещательный союз в инструмент усиления чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному и полноценному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем", — заявили в НОТУ.

Призвали украинские вещатели и избегать "угроз об исключении Украины из числа участников конкурса "Евровидение".

Российской конкурсантке Юлии Самойловой въезд на Украину запрещен из-за ее посещения Крыма в 2015-м году, однако СБУ вынесло решение лишь после того, как певица была объявлена российской участницей "Евровидения".