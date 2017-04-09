МИНСК, 10 апр – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывают встретиться в ближайшие месяцы, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

В понедельник в Минске Лукашенко провел переговоры с министром общественной безопасности Китая Го Шэкунем.

"Данные переговоры президента Беларуси с министром общественной безопасности Китая состоялись в преддверии планируемой в ближайшие месяцы встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина, во время которой предстоит рассмотреть весь комплекс белорусско-китайской повестки дня, в том числе и вопросы безопасности", – проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что в ходе встречи с белорусским президентом китайский гость передал Лукашенко приветствие и самые добрые пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина. Китайский министр впервые посещает Беларусь, и у него уже сложилось самое благоприятное мнение о стране. Го Шэнкунь отметил хорошие темпы развития белорусской экономки, а также стабильность в обществе. "Как друзья и партнеры, мы рады этому", – сказал он.

Министр выразил мнение, что основой сложившихся хороших контактов между Беларусью и КНР стали постоянные встречи на высшем уровне и "прочная личная дружба между Лукашенко и Си Цзиньпином, которые определили векторы двустороннего сотрудничества".

Как ранее сообщал Sputnik, в последний раз Лукашенко посещал Китай с государственным визитом в сентябре 2016 года. Тогда эксперты охарактеризовали этот визит как "прорывной". По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и Лукашенко стороны подписали 27 соглашений в различных сферах.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко планирует принять участие в работе международного форума "Один пояс — один путь", который пройдет в Пекине 14-15 мая.