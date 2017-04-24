МИНСК, 25 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит в среду атомную станцию в Чернобыле и расположенные рядом объекты, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik / Виктор Толочко 26 апреля: годовщина трагедии в Чернобыле и традиционный "шлях"

Весь мир в среду 26 апреля вспомнит трагедию на Чернобыльской атомной станции. Примет участие в памятных мероприятиях и белорусский лидер.

"Глава государства совместно с президентом Украины Петром Порошенко посетит атомную станцию и расположенные рядом с ней объекты", — рассказали в пресс-службе Лукашенко.

Как отметили собеседники Sputnik, основное внимание будет уделено "проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран".

"Планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии", — добавили в пресс-службе Лукашенко.

В среду Лукашенко и Порошенко также проведут переговоры на территории республики — обсудят торгово-экономическую сферу и вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и ситуацию на Юго-Востоке Украины.