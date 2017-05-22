Заседание ВГС Союзного государства состоится 30 июня в Москве

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Высшего государственного совета Союзного государства состоится 30 июня в Москве. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с молодыми дипломатами и ветеранами дипломатической службы Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит в Минск представителей ветеранских и молодежных структур профсоюзной организации МИД России проходит в формате мероприятий, приуроченных к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

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