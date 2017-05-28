Беларусь — ЕС: какие возможности мы потеряли

Беларусь должна стать площадкой для сближения Европейского и Евразийского союзов, считают представители белорусских властей. Сегодня наблюдается в нашей внешней политике наблюдается перекос на восток, ЕС и Беларусь потеряли много возможностей за это время, считают оппозиционные политики.

Между ЕС и ЕАЭС

Для Беларуси единственно приемлемым вариантом развития общеевропейской ситуации является укрепление взаимопонимания и сближения России и ЕС, сказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Валерий Воронецкий во время круглого стола «Преимущества и вызовы сотрудничества с Европейским Союзом стран-соседей на примере Норвегии и Беларуси».

«Этот подход определяется не только нашим географическим положением, геополитикой, но и характером нашей экспортно ориентированной экономики. Как известно, мы экспортируем до 60% нашего ВВП на внешние рынки. Наша политика в отношении и ЕС, и России, безусловно, диктуется и другими важнейшими факторами: интересами обеспечения энергетической и ресурсной безопасности нашей страны», — сказал Воронецкий.

Он подчеркнул, что Беларусь как страна — участник Евразийского союза и Восточного партнерства ЕС — «крайне заинтересована в том, чтобы быть вовлеченной в европейский интеграционный процесс как в рамках ЕС, так и на постсоветском пространстве» и играть уникальную роль в развитии взаимодействия между Евросоюзом и ЕАЭС.

Среди факторов, которые должны заинтересовать в Беларуси ЕС, депутат назвал транзитный потенциал, безопасного и стабильного соседа (в этом же заинтересована и Россия), наша же страна в итоге ждет развития торгово-экономических инвестиций.

Воронецкий пообещал, что визовый вопрос будет решен и возложил ответственность за его сохранение на ЕС.

«Очень важно снять те политические и экономические ограничения, которые существуют между Беларусью и Евросоюзом. Нужно улучшить климат наших отношений. Для граждан важно упростить визовый режим, это увеличивает контакты между людьми. На мой взгляд, европейская бюрократия несет ответственность за то, что они идут не так быстро, как нам бы хотелось», — отметил депутат.

Воронецкий считает, что нужно активно использовать возможностей стать площадкой для диалога между ЕС и ЕАЭС, потому что эта возможностей «не будет вечной».

«При разумном подходе и Евразийский союз, и Европейский союз должны найти возможности для сближения. Я не исключаю возможности того, что мы могли бы создать зону свободной торговли между Евросоюзом и Евразийским союзом», — заключил депутат.

Беларуси и ЕС нужно разобраться в отношениях

«У нас нет нефти, как в Норвегии и Азербаджане, поэтому к нам нет особенного отношения со стороны Брюсселя, у нас нет сильной экономики. У нас сильно советское наследство: сверхиндустриальная и нереформированная экономика. Открытие ее для Европы значит смерть для предприятий», — описал ситуацию в Беларуси старший аналитик BISS Денис Мельянцов.

Он считает, что даже в случае выбора в 1994 году другого пути система все равно «вернулась бы к сегодняшнему положению, пока не была окончательно реформирована экономика».

«У нас перед глазами Грузия и Молдова, которые сделали европейский выбор. Но и их путь к ЕС — непростой», — добавил эксперт.

Сегодня у Беларуси с ЕС действует соглашение, которое было заключено еще при СССР, оно не дает возможностей реализовать весь торговый потенциал.

«Стратегия Брюсселя в отношении Беларуси провалилась между политикой безопасности и политикой расширения, — считает Мельянцов. — ЕС не знает, что делать со странами, которые никак не декларирует желания вступить в Евросоюз и как с ними строить отношения».

В свою очередь, Беларусь на самом деле «не балансирует между Россией и ЕС, Беларусь — полноценный член ЕАЭС»: это накладывает на нас ограничения в том же торговом сотрудничестве с Евросоюзом, мы не можем создать зону свободной торговли с ЕС — это не в компетенции Минска — но можем заключить с блоком отдельное соглашение об экономическом сотрудничестве.

В качестве решения ситуации эксперт предлагает прежде всего создать юридическую базу для двусторонних отношений, подписать соглашение, затем выбрать «сферы для конструктивного сотрудничества: IT, мясомолочную промышленность (Беларусь занимает третье место в мире по экспорту), текстиль, экспорт электричества после введения в эксплуатацию АЭС».

Политолог предложил сначала решить вопросы, «у которых есть решение». А именно, экономические. Так как «политические — значительно более сложные». Здесь Мельянцов упомянул права человека, от требования соблюдения которых «многие не готовы отказаться».

«Беларуси нужно преодолевать политизированное отношение со стороны ЕС, — уверен политолог. — Брюссель должен осознать, что Беларусь может и что не может. Официальный Минск должен более точно понять, на какие шаги ЕС может пойти, а на какие нет».

Потерянные возможности в отношениях Беларуси и ЕС

На другие факторы обращали внимание представители белорусской оппозиции, которые также приняли участие в круглом столе.

Сопредседатель незарегистрированной Партии БХД Виталий Рымашевский говорил о потерянных возможностях. «Отношения Евросоюз — Беларусь за последние 20 лет можно обозначить одним словосочетанием — это «потерянные возможности». Можно много говорить о причинах, но важно смотреть вперед. Нужно выполнить декларации, которые относятся с обеих сторон», — отметил политик.

В качестве примера он привел отношения Евросоюз — Россия, которые продвинулись довольно далеко вперед, даже не смотря на санкции: подписано базовое соглашение, упрощен визовый режим.

К теме утраченных возможностей обратился и лидер Движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Если бы «в 1994 году мы не выбрали свой особый путь, возможно бы в 2004-м вместе с нашей соседкой Польшей или странами Прибалтики мы могли бы претендовать на вступление в ЕС», считает он.

«Европейский вектор остается довольно привлекательным для большого количества граждан Беларуси, — уверен политик. — Для них важны не только экономические выгоды от такого сотрудничества, не только надежды на помощь, но и высокие стандарты жизни Евросоюза, наличие реальных прав у жителей ЕС».

Беларусь могла бы заинтересоваться моделью взаимоотношений, которые существуют между Норвегией и Евросоюзом, так как наша страна как и Норвегия не входит в ЕС, добавил Губаревич. Только для этого, уверен политик, у нашей страны должна быть сильная самостоятельная экономика.

«У нас не только нет рыбы и нефти, — отметил Губаревич. — Но и длительное время мы строим экономику на дотациях восточного соседа и в какой-то момент упустили возможность развивать те отрасли экономики, которые позволили бы нам существовать самостоятельно и независимо от конъюнктуры цен на энергоносители».

Он предложил строить самостоятельную экономическую модель, которая обеспечит существование Беларуси без финансовой помощи России, защищать права человека, провести свободные выборы. Сегодня реальный баланс между двумя образованиями — ЕС и ЕАЭС — не выдерживается, добавил политик.

«Стабильность в Беларуси должна строиться не на автократии, а на сильной экономике, верховенстве закона и реальной независимости», — заключил Юрий Губаревич.