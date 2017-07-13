Кадыров отреагировал на приговор Дадаеву, застрелившему Немцова

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Приговор суда по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова выглядит сомнительным, сообщает пресс-служба правительства Чечни со ссылкой на слова главы региона Рамзана Кадырова.

Накануне Московский военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. В частности, непосредственный исполнитель Заур Дадаев получил 20 лет колонии, также он был лишен воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзор Губашев, который забрал убийцу с места преступления, приговорен к 19 годам заключения, а его брата Шадид — к 16. Темирлану Эскерханову, следившему за Немцовым, суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Хамзату Бахаеву суд назначил 11 лет лишения свободы. По мнению следствия, на совершение преступления они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей.

"Странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строгого режима при сомнительных доказательствах вины", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Чечни.

Недоумение Кадырова, по данным пресс-службы, вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. "Рамзан Кадыров отметил, что ему неизвестны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки. При этом, подчеркивает глава ЧР, убийства чеченцев, кавказцев, происходящие в других городах и субъектах страны, игнорируются разного рода правозащитниками и изданиями, ратующими за защиту прав человека", — говорится на сайте.

Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Организатором преступления, как считает следствие, был Руслан Мухудинов. Он объявлен в международный розыск.