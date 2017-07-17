Беларусь председательствует в ОДКБ с акцентом на информбезопасность

В Минске 17 июля в рамках белорусского председательства прошло заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств – членов ОДКБ. Главы МИД осудили демонтаж советских памятников в Европе и приняли заявление об информационной безопасности.

«Приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей организации на международной арене», – заявил 17 июля на встрече участниками СМИД ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко. Поскольку встреча была протокольной, то никто из присутствующих не уточнил, что имеется в виду под «качественным усилением».

«Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической. Наблюдается расширение географии и сфер столкновения интересов как отдельных стран, так и их целых коалиций. Ослабляется общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности», – заявил глава белорусского государства.

Чтобы не просто реагировать на внешние факторы

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ (речь идет о представительстве на уровне глав государств - Ред.) пройдет в Минске ближе к концу года. Об этом 17 июля по завершении заседания СМИД заявил журналистам глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Интересно, как глава МИД Беларуси развил мысль Александра Лукашенко об увеличении влияния ОДКБ на международной арене: «По нашему мнению, в сегодняшних условиях основополагающая задача ОДКБ заключается не в том, чтобы просто быть готовой отреагировать на внешние факторы. В первую очередь наша организация должна быть в состоянии формировать благоприятные внешние условия для развития государств-членов».

Между тем генсек ОДКБ генерал-полковник Юрий Хачатуров (Армения) сделал акцент на военных аспектах: «Принцип неделимости безопасности никто не отменял, а любые односторонние действия, нацеленные на наращивание собственных военных возможностей где-либо под какими-либо предлогами и ведущие к нарушению баланса сил на региональном и глобальном уровне, неизбежно будут вызывать адекватное противодействие – и политическое, и военное».

После аннексии Россией украинского Крыма и начала на востоке Украины Антитеррористической операции (АТО) страны Балтии и Польша потребовали и получили поддержку своих союзников по НАТО в плане увеличения своей обороноспособности. Это, в свою очередь, вызывает озабоченность членов ОДКБ. В то же время уход боевого контингента НАТО из Афганистана в 2014 году, как следует из слов Хачатурова, также заставляет участников организации беспокоиться и сейчас, так как в этой стране развернула свою деятельность организация «Исламское государство».

Глава МИД России Сергей Лавров, как передает РИА «Новости» , сообщил, что на заседании СМИД ОДКБ «принято решение, которое нацелено на активизацию рабочей группы ОДКБ по Афганистану и ряд других текущих вопросов, в том числе связанных с совершенствованием нашего военно-технического сотрудничества».

Военно-техническое сотрудничество: что осталось за кадром

Как передает МИА « Казинформ », в ходе заседания СМИД в Минске были одобрены инициированные казахстанской стороной изменения в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества, которые, в частности, определяют порядок ценообразования на продукцию военного назначения, поставляемую партнерам на льготных условиях.

На сайте ОДКБ и в сообщениях БЕЛТА подробностей на этот счет пока нет. При этом совпало, что именно 17 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков сообщил в интервью ТАСС , что контракт с Россией на поставку в Беларусь пятой батареи ЗРК «Тор-М2» планируется подписать в ближайшее время (В первом полугодии 2017-го по ранее подписанным контрактам из России поступили на вооружение 6 вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертая батарея ЗРК «Тор-М2», радиолокационная станция «Противник-Г», два комплекса радиоконтроля и радиомониторинга «Торн-8П» и различные виды современных образцов снайперского и специального оружия. Кроме того, осуществлена глубокая модернизация первой партии танков Т-72Б до уровня Т-72Б3).

Заявление про память и памятники

По результатам заседания СМИД опубликованы два заявления. Одно из них без указания стран и конкретных примеров осуждает «осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны». Впрочем, в тексте есть один конкретный намек на Украину, где в 2010 году признали национальными героем лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеру, а в 2017 году обсуждают переименование одного из столичных проспектов в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича. «...считаем неприемлемыми, кощунственными и циничными инициативы придать статус национальных героев тем, кто действовал против Антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, совершая тягчайшие преступления в годы Второй мировой войны», – говорится в заявлении СМИД ОДКБ.

Следует отметить, что Роман Шухевич в годы Второй мировой войны сотрудничал с национал-социалистическим режимом, был украинским заместителем командира батальона «Нахтигаль», который в июне 1941 года вслед за частями вермахта вошел во Львов. Что касается Степана Бандеры, то в 1941-1944 годах германские оккупационные власти сначала держали его под домашним арестом, а потом – в концлагере.

Информбезопасность: ОДКБ готовит межправительственное соглашение

Другое заявление СМИД ОДКБ касается информационной безопасности и содержит больше конкретики. В частности, выясняется, что на территории стран-членов ОДКБ спецслужбы проводят некую операцию «Прокси» («в целях пресечения преступлений в сфере современных информационных технологий»).

В данном документе главы внешнеполитических ведомств стран-членов ОДКБ констатировали: «Массированные компьютерные атаки на различные объекты, включая критически важную инфраструктуру, использование современных информационно-коммуникационных технологий для пропаганды нетерпимости на расовой, этнической и религиозной почве, идеологии экстремистских и террористических организаций, в том числе с целью вербовки рекрутов, а также деструктивного морально-психологического воздействия с целью искажения нравственно-ценностных ориентиров молодежи, угрожают национальной и коллективной безопасности».

По словам Сергея Лаврова, участники СМИД ОДКБ «условились ускорить работу над подготовкой межправительственного соглашения на ту же тему – на тему укрепления информационной безопасности».

Беларусь уже один раз отказалась от председательства в ОДКБ

В интервью БДГ политолог-международник Андрей Федоров напомнил, что не всегда отношения Беларуси и ОДКБ были безоблачными: «В 2009 году «молочная война» с Россией разгорелась, белорусские представители не поехали на саммит ОДКБ в Москве в связи с этим и Беларусь в предыдущий раз не приняла председательство в ОДКБ, хотя ее была очередь».

Кстати, на том пропущенном Александром Лукашенко саммите ОДКБ 14 июля 2009 года была создана новая структура организации – Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). Поскольку решения по уставу должны были приниматься консенсусом, то отсутствие на саммите ОДКБ одной из стран делало КСОР недосозданным до 20 октября 2009 года, когда ОДКБ получила подпись белорусской стороны.

В 2010 году президент Кыргызстана Роза Отунбаева обратилась к ОДКБ за помощью для урегулирования вспыхнувшего на национальной почве конфликта внутри страны. Тогда ОДКБ отказался от направления в Кыргызстан КСОР и организацию за это активно критиковал Александр Лукашенко.

«Ну и с Арменией у нас, как известно, не так давно были противоречия, связанные с Азербайджаном, позицией Беларуси по Карабаху», – рассказывает Федоров. Политолог резюмирует: «На данный момент все это более или менее утихло и говорить о каких-то серьезных внутренних проблемах (в отношениях Беларуси и ОДКБ – Ред.) не стоит».

Справка БДГ

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. Беларусь присоединилась к ДКБ в декабре 1993 года.

14 мая 2002 г. Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности» с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 г. Устав ОДКБ вступил в силу. В ОДКБ входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан.

Задачей ОДКБ декларируется защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора совместными усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного масштаба.