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Сформирован проект повестки заседания глав государств СНГ в Сочи

20.07.2017 16:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Вопросы адаптации СНГ к современным реалиям будут обсуждены на заседании Совета глав государств Содружества в Сочи, сообщили Sputnik в пресс-службе Исполкома СНГ.

Проекты повесток очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся в октябре нынешнего года в Сочи, были сформированы на заседании совета постпредов в четверг в штаб-квартире СНГ в Минске.

"В повестку дня заседаний включены вопросы, касающиеся дальнейшей адаптации Содружества к современным реалиям, документы, регламентирующие сотрудничество по широкому спектру направлений — от поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей до обеспечения воздушно-космической обороны", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в постпредам сегодня был представлен проект повестки дня намеченного на 3 ноября в Ташкенте очередного заседания Совета глав правительств СНГ. "Документ будет направлен в государства — участники Содружества для проработки с заинтересованными министерствами и ведомствами", — уточнили собеседники Sputnik.

Кроме того, в Минске заседании постпредов согласована кандидатура председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Президентам стран Содружества предложат обсудить вопросы обеспечения воздушно-космической обороны и традиционные семейные ценности.

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