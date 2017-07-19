Сформирован проект повестки заседания глав государств СНГ в Сочи

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Вопросы адаптации СНГ к современным реалиям будут обсуждены на заседании Совета глав государств Содружества в Сочи, сообщили Sputnik в пресс-службе Исполкома СНГ.

Проекты повесток очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся в октябре нынешнего года в Сочи, были сформированы на заседании совета постпредов в четверг в штаб-квартире СНГ в Минске.

"В повестку дня заседаний включены вопросы, касающиеся дальнейшей адаптации Содружества к современным реалиям, документы, регламентирующие сотрудничество по широкому спектру направлений — от поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей до обеспечения воздушно-космической обороны", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в постпредам сегодня был представлен проект повестки дня намеченного на 3 ноября в Ташкенте очередного заседания Совета глав правительств СНГ. "Документ будет направлен в государства — участники Содружества для проработки с заинтересованными министерствами и ведомствами", — уточнили собеседники Sputnik.

Кроме того, в Минске заседании постпредов согласована кандидатура председателя Исполнительного комитета — Исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей от Содружества на выборах президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года.