«Хотят ли русские войны»: еще раз об учениях «Запад-2017»

К началу белорусско-российских военных учений «Запад-2017» их организаторам так и не удалось снять все вопросы. И если Москва отчасти заинтересована в опасениях соседей, чтобы поддержать имидж страны, которую нужно бояться и уважать, то Минск несет репутационные потери из-за сомнений в его самостоятельности.

Что происходит

Совместные учения белорусских и российских Вооруженных сил «Запад-2017» сегодня стартовали в Беларуси .

Целью учений является отработка взаимодействий различных видов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

В учениях участвуют около 10 тысяч человек, из которых 3 тысячи российских военных.

Соседние страны опасаются

Особенность учений в этом году – обстановка в регионе и смена роли России, теперь она выступает в качестве агрессора, в частности в российско-украинском конфликте, осложнились отношения с Европой и США. В свою очередь, Беларусь пытается балансировать, налаживать отношения с Западом (хотя перекос на Восток все еще наблюдается), держать ровные отношения с Украиной, выступать в роли переговорной площадки.

Европа и США с опасением относятся к учениям «Запад-2017». Так, замминистра национальной обороны Польши Михал Дворчик считает, что Россия после учений «Запад-2017» может оставить часть войск и техники на территории Беларуси.

Опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск высказывали страны ЕС, а также Украина. Президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала учения «Запад-2017» и заявила, что они демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. В Эстонии опасаются того, что российские войска не уйдут из Беларуси. Ранее обеспокоенность по поводу учений «Запад-2017 » выразила Украина.

В конце августа в связи с учениями «Запад-2017» США направили дополнительные военные самолеты в воздушное пространство членов НАТО Литвы, Латвии и Эстонии.

По словам министра обороны Андрея Равкова, заявления о возможной оккупации Беларуси российскими войсками являются не более чем попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

16 июля Александр Лукашенко на заседании ОДКБ заявил , что военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ все больше обостряется, однако, несмотря ни на какое давление, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2017» «масштабно и серьезно».

Опасения внутри страны

Опасения по поводу учений звучат и внутри Беларуси от представителей оппозиции. Они также опасаются, что российские войска не уйдут из страны после завершения «Запада-2017», кроме того, что условным противником в ходе их впервые выступает белорусский же регион (в военных планах он проходит как «Вейшнория»).

«Мы считаем, что учения «Запад-2017» противоречат положениям Конституции Республики Беларусь о нейтральном статусе страны и национальным интересам, так как создают напряженность в отношениях с европейскими странами и подрывают репутацию Беларуси как надежного партнера, который придерживается нейтралитета, политики добрососедства и является площадкой переговоров для участников локальных конфликтов», – заявили в частности в Совете Движения «За Свободу».

Учения как пятно на репутации Беларуси

Белорусская оппозиция провела 11 сентября дискуссию о ситуации с учениями «Запад-2017» и их последствиях для региона.

«Вокруг учений «Запад-2017» сейчас такой ажиотаж, что если бы у Лукашенко был выбор отказаться от их проведения, он бы отказался», – уверен политолог-международник Андрей Федоров.

Среди минусов проведения учений для Беларуси он назвал то, что создается впечатление, что Минск не контролирует свою внешнюю политику, могут испортиться отношения с Западом. Плюс, добавил эксперт, всего один – «реверанс в сторону России».

Поддержал Федорова руководитель аналитического центра Belarus Security Blog Андрей Поротников. По его мнению, у России нет цели оккупировать Беларусь, которая является ее союзником, но у нее может быть цель показать несамостоятельность белорусских властей. Беларусь проиграла эту информационную войну, считает эксперт. Поротников добавил, что в этом есть вина и нашего МИДа.

Политолог Валерий Карбалевич считает, что учения со страной-агрессором наносят ущерб репутации Беларуси. «Военные учения с агрессором портят тот образ Беларуси, который она начала формировать после Крыма... как место урегулирование украинского кризиса. Российские войска уйдут из Беларуси, а пятно на репутации Беларуси останется», – сказал эксперт.

Военный аналитик Александр Алесин в свою очередь считает, что учения стали поводом для обострения информационной войны, а военное их содержание отошло назад. «Я считаю, что военный аспект здесь находится на последнем месте», – подчеркнул он.

Что после учений?

«После учений Беларуси нужно потихоньку дистанцироваться от России, – считает Валерий Карбалевич. – От «Титаника», который несет на скалы, нужно дистанцироваться. Но для этого нужны внушительные реформы, от которых белорусское руководство отказывается. Тупиковая ситуация».

Эксперт уверен, что сохранится статус-кво. И тут уже главный вопрос, считать ли Беларусь в этой ситуации островом стабильности или островом застоя.