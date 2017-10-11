МИД. Фото из архива

12 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. МИД Беларуси призывает Литву не пытаться сделать из ученых-ядерщиков Штирлицев и Джеймсов Бондов. Об этом 12 октября на брифинге заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик в ответ на просьбу БЕЛТА прокомментировать активное обсуждение в литовских СМИ намерения Вильнюса отказаться от участия в программах ЕС по оказанию технической помощи Беларуси в области ядерной безопасности.

"Мы не обращались в Еврокомиссию и не просили исключить каких-то экспертов или включить каких-то экспертов. Их состав формируется Европейским союзом. И мы исходим из того, что все они - высококлассные, ценные, квалифицированные специалисты, которым доверяет Брюссель. Второе - те, кто хочет сделать из ученых не то Штирлицев, не то Джеймсов Бондов, должны помнить о том, что эксперты подписывают стандарты, принятые в ЕС, МАГАТЭ, других международных организациях - обязательства о конфиденциальности. Т.е. литовские власти намерены заставить их нарушать эти обязательства. Я считаю, что надо уважать правила международных организаций, членами которых мы являемся", - заявил пресс-секретарь.

/Будет дополнено/.-0-