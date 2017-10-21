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Очередной секс-скандал в США: учительница совратила школьницу в классе
22.10.2017 13:40 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 окт — Sputnik. Учительницу школы во Флориде Жаклин Трумен обвинили в совращении 15-летней воспитанницы, передает газета
По информации издания, ссылающегося на полицию округа Семинол, 30-летняя Трумен замещала должность учителя в средней школе имени Хэгерти. Там она вступала в интимную связь со школьницей в течение двух месяцев.
При этом девочка сообщила полиции, что связь была по обоюдному согласию и происходила прямо в классе.
Полиция задержала учительницу, к тому времени уже уволившуюся из школы. Ей предъявлено обвинение в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней. По информации издания, обвиняемая сотрудничает со следствием.
Возраст сексуального согласия наступает во Флориде с 18 лет.
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Учительница задержана, она сотрудничает со следствием, в свою очередь девочка заявила, что все происходило по обоюдному согласию.
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