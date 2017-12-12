Кандидатам в депутаты отведено не более трех минут радиоэфира

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Выступления на радио кандидатов в депутаты будут длиться не более трех минут, сообщила на заседании ЦИК Беларуси заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы комиссии Галина Мкртычян.

Она отметила, что трех минут вполне достаточно, чтобы кандидат, применив грамотный подход, смог рассказать не только о себе, но и изложить свои планы по работе в округе.

Выступления кандидатов в депутаты можно будет услышать в ФМ и УКВ-диапазонах. Вместе с этим представитель ЦИК рассказала, что стоимость одной минуты эфира на радио "Минск" стоит 57 рублей, соответственно три минуты обойдутся в 171 рубль, что составляет 1/6 избирательного фонда, положенного кандидату.

Выступления на радио доступны с по будням с 22 по января по 12 февраля. Трансляции выступлений кандидатов запланированы на 18:00. Анонсы предвыборных спичей будут давать радиостанции, транслирующие выступления.

С 10 декабря в Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов. Этот процесс завершится 8 января. Сами выборы пройдут 18 февраля.

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