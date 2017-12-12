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Кандидатам в депутаты отведено не более трех минут радиоэфира
13.12.2017 08:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Выступления на радио кандидатов в депутаты будут длиться не более трех минут, сообщила на заседании ЦИК Беларуси заведующая отделом правовой, аналитической и методической работы комиссии Галина Мкртычян.
Она отметила, что трех минут вполне достаточно, чтобы кандидат, применив грамотный подход, смог рассказать не только о себе, но и изложить свои планы по работе в округе.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выступления кандидатов в депутаты можно будет услышать в ФМ и УКВ-диапазонах. Вместе с этим представитель ЦИК рассказала, что стоимость одной минуты эфира на радио "Минск" стоит 57 рублей, соответственно три минуты обойдутся в 171 рубль, что составляет 1/6 избирательного фонда, положенного кандидату.
Выступления на радио доступны с по будням с 22 по января по 12 февраля. Трансляции выступлений кандидатов запланированы на 18:00. Анонсы предвыборных спичей будут давать радиостанции, транслирующие выступления.
С 10 декабря в Беларуси
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Свои предвыборные речи кандидаты смогут произносить на радио с 22 января по 12 февраля.
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