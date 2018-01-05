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Белорусское Генконсульство в Одессе закроют

05.01.2018 19:58 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв — Sputnik. Генеральное консульство Беларуси в Одессе будет закрыто, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Решение об открытие Генконсульства в украинском городе было принято 9 марта 2011 года. Сейчас постановление соответствующее постановление Совмина признано устаревшим.

"В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 № 247 "Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь" Совет Министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 г. Генеральное консульство Республики Беларусь в г.Одессе", — говорится в сообщении правительства Беларуси.

В пресс-службе добавили, что министерству иностранных дел отдано поручение принять необходимые меры по закрытию данного Генконсульства.

 
Теги: Минск
 
 
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Совмин министров своим первым постановлением в новом году принял решение закрыть Генконсульство до конца февраля.

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