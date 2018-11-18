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Встреча Лукашенко и Алиева проходит во Дворце Независимости
19.11.2018 11:07 — Новости Политики | БелТА
19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит во Дворце Независимости в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Азербайджанский лидер прибыл в Беларусь накануне. Утром 19 ноября до официальных переговоров Ильхам Алиев возложил цветы к монументу Победы, а также посетил Торговый дом Азербайджана, который был открыт в Минске в мае минувшего года. Президент ознакомился с продукцией, поинтересовался, как идет ее реализация в Беларуси.
Официальные переговоры лидеров двух стран пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.
По информации
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19 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента Азербайджана Ильхама Алиева проходит во Дворце...
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