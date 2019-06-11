|
Инициативная группа брестчан отправилась к главе облисполкома на переговоры
12.06.2019 08:40 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 12 июня 2019 года активисты инициативной группы из числа противников завода АКБ под Брестом приглашены на встречу с председателем Брестского областного комитета Анатолием Лисом.
на фото - 13 человек, приглашали 10, однако активисты настаивали на своём количестве участников
Вчера, 11 июня, состоялась пресс-конференция на самом заводе АКБ для журналистов, основной мессендж которой - чтобы не сказали власти сегодня, завод рано или поздно,
Мы следим за ситуацией и будем информировать читателей на этой странице в режиме текстовой трансляции (вам нужно будет иногда обновлять страницу).
Есть разные прогнозы по этой встрече, но судя по всему - противники АКБ сейчас в более выигрышной позиции, раз областные власти пригласили их на диалог на самом высоком уровне. Что скажет сегодня Лис? Скоро узнаем...
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 12 июня 2019 года активисты инициативной группы из числа противников завода АКБ под Брестом приглашены на встречу с председателем Брестского областного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)