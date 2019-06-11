Инициативная группа брестчан отправилась к главе облисполкома на переговоры

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 12 июня 2019 года активисты инициативной группы из числа противников завода АКБ под Брестом приглашены на встречу с председателем Брестского областного комитета Анатолием Лисом. Приглашение передал глава Бреста Александр Рогачук в воскресенье, и оно было принято. Прессу на мероприятие не пригласили, предложение сделать это было отклонено.





на фото - 13 человек, приглашали 10, однако активисты настаивали на своём количестве участников

Вчера, 11 июня, состоялась пресс-конференция на самом заводе АКБ для журналистов, основной мессендж которой - чтобы не сказали власти сегодня, завод рано или поздно, но будет работать . И да, его приёмку опять продлили , на этот раз до 21 июня.

Мы следим за ситуацией и будем информировать читателей на этой странице в режиме текстовой трансляции (вам нужно будет иногда обновлять страницу).

Есть разные прогнозы по этой встрече, но судя по всему - противники АКБ сейчас в более выигрышной позиции, раз областные власти пригласили их на диалог на самом высоком уровне. Что скажет сегодня Лис? Скоро узнаем...