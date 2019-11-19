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Европарламент: Беларусь не способна проводить выборы по демократическим стандартам

20.11.2019 17:46 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Европейском парламенте раскритиковали прошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в соответствии с международными стандартами и свободами.

Как сообщается в заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня, сотрудничество ЕП с белорусскими коллегами было прекращено именно из-за «неспособности этой страны проводить выборы в соответствии с международными демократическими стандартами и выполнять свои обязательства, когда речь идет о соблюдении основных свобод и верховенстве закона». Таким образом, представителей Европарламента на выборах в качестве наблюдателей не было, однако евродепутаты имели возможность изучить отчеты о выборах, сделанные наблюдателями миссии ОБСЕ и ПАСЕ.

«Мы, безусловно, ценим аккредитацию белорусскими властями ряда местных и международных наблюдателей в знак доброй воли, а также ценим тот факт, что день выборов прошел спокойно. Но все же эти выборы вновь были омрачены рядом злоупотреблений и недостатков. Избирательный закон применялся выборочно, чтобы заставить замолчать несогласных», - цитирует БелаПАН  Бедроня.

Он также отмечает, в ЕП по-прежнему верят, «что доверие граждан Беларуси к государственным институтам является залогом стабильности и процветания их страны.

«Поэтому мы призываем белорусские власти проявить ответственность и предпринять значимые шаги для выполнения вышеупомянутых рекомендаций в преддверии президентских выборов в следующем году», - отметил глава делегации Европарламента по связям с Беларусью.

Напомним, что оценка выборов со стороны миссии ОБСЕ была низкой: там отметили многочисленные нарушения со стороны властей, ущемление прав оппозиции, недобросовестный процесс подсчета и сбора голосов. Как заявила Специальный координатор ОБСЕ Маргарета Седерфельт, на выборах не соблюдались основные свободы, а на досрочном голосовании не была гарантирована объективность процесса. 

 
 
 
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В Европейском парламенте раскритиковали прошедшие в Беларуси парламентские выборы, отметив неспособность властей страны проводить такого кампании в...
 
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