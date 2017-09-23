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23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельхозярмарки в Минске 23-24 сентября пройдут на 11 площадках, сообщили БЕЛТА в ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома".

Основной площадкой станет территория, прилегающая к спорткомплексу "Чижовка-Арена", где продукцию с 9.00 до 16.00 предложат предприятия Витебской области. В их числе "Витебскхлебпром", кондитерская фабрика "Витьба", Лепельский молочно-консервный комбинат, Витебский мясокомбинат, Верхнедвинский маслосырзавод, молочно-консервный и мясокомбинат Глубокого, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, птицефабрики "Оршанская", "Городок", предприятия потребительской кооперации и др.

В Заводском районе сельхозпродукцией будут торговать на площадке по ул. Герасименко, 51 (возле МФК "Мандарин"), Ленинском районе - по ул. Рокоссовского, 150а (у кинотеатра "Салют"), Московском - по пр. Любимова, 26 (возле ТЦ "У Кургана"), Партизанском - по бульвару Тракторостроителей, Первомайском - по ул. Руссиянова, 1, ул. Ложинская, 22, Советском - в парке Дружбы народов, Октябрьском - по ул. Барамзиной, 10а (микрорайон Сокол), Фрунзенском - по ул. Притыцкого, 27 (возле ГУ "Ледовый Дворец спорта Минской области"), Центральном - по ул. Каховская, 31 (возле кинотеатра "Киев"). В Заводском и Первомайском ярмарки пройдут 23-24 сентября, в остальных районах только 23 сентября.

В широком ассортименте будет представлена продукция нового урожая - картофель, капуста, свекла, морковь, лук, яблоки, груши, тыква, клюква, а также мед, мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, сыры, масло, молочная и кондитерская продукция, живая рыба, саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников.-0-