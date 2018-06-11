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В Мингорисполкоме рассказали, как будут принимать детей в первые классы школ и гимназий

12.06.2018 11:03 — Новости регионов | БелТА  
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы и гимназии Беларуси начали принимать документы от родителей первоклассников. На пресс-конференции в Мингорисполкоме рассказали, как будут зачислять детей в первые классы столичных учреждений образования, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марины Юркевич, за каждой школой и гимназией столицы решениями администраций закреплены микрорайоны. Законному представителю будущего первоклассника, если он постоянно проживает в этом микрорайоне или есть временная регистрация на срок не менее одного года, до 28 августа необходимо подать заявление о зачислении ребенка в первый класс, свидетельство о рождении и медицинскую справку установленной формы. "Каждому ребенку гарантировано место в школе или гимназии", - подчеркнула Марина Юркевич.

Детей из других районов могут зачислять только на свободные места по заявлениям родителей (законных представителей). Заявления будут приниматься руководителем учебного заведения во время личного приема граждан (по предварительной записи) и регистрироваться. Решение о зачислении таких ребят примет специально созданная комиссия, об этом родители смогут узнать до 30 августа.

"Руководитель учреждения не единолично будет принимать решение. Будет создана комиссия, которая рассмотрит вопрос о зачислении и сможет решить спорные вопросы", - сказала Марина Юркевич.

При зачислении на свободные места преимущественное право имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе или гимназии, а также дети штатных сотрудников учреждения образования.

Всего в новом учебном году в Минске откроется более 850 первых классов. "Все родители должны понимать, что школа возле дома - оптимальный вариант для первой ступени обучения. Программы в учреждениях образования практически не отличаются, есть возможность изучать определенные предметы на повышенном уровне", - отметила она.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы и гимназии Беларуси начали принимать документы от родителей первоклассников. На пресс-конференции в Мингорисполкоме рассказали,...
 
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