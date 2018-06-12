ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Движение на трассе М1 в Дубровенском районе полностью восстановлено

13.06.2018 10:23 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Движение на трассе М1 в Дубровенском районе полностью восстановлено
Фото из архива

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Движение на трассе М1 в Дубровенском районе восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дубровенском райисполкоме.

После обеда 12 июня на трассе Минск-Брест-Москва на границе с Россией образовалась серьезная пробка. Около 19.00 наблюдалась максимальная протяженность автоколонны на дороге, составлявшая почти 20 км. Полностью движение было восстановлено к 2.00. Все это время дорожную безопасность в плане предупреждения ДТП, своевременного продвижения колонны и недопущения образования заторов обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции, работавшие в усиленном режиме.

Ситуация на трассе М1 в Дубровенском районе находится под контролем.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Движение на трассе М1 в Дубровенском районе восстановлено, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Дубровенском райисполкоме. ...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Запрет на посещение лесов действует в Ельском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика