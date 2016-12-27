Деревня Горваль Речицкого района станет курортом республиканского значения. Это записано в постановлении Совета Министров, которым утверждена Генеральная схема размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Беларуси до 2030 года, пишет «СБ Беларусь Сегодня» .

Курорт «Горваль» будет расположен в живописном месте недалеко от слияния Березины и Днепра. Во времена Великого Княжества Литовского здесь находился замок. Сегодня в деревне Горваль проживают около 100 человек. Здешнюю туристическую инфраструктуру представляют агроусадьба «Поместье Горваль» и соседние объекты — база отдыха «Милоград» и одноименная агроусадьба. Эти места очень популярны у рыбаков.

Большое внимание будет уделено привлечению сюда инвестиций и частного бизнеса, рассказал начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Денис Езерский:

— Статус курорта республиканского значения подразумевает иные юридические условия ведения хозяйствования и санитарные нормы. Это значит, что уже сегодня эта территория будет развиваться по курортной схеме. Для бизнеса создадут более благоприятные условия. Запланировано развитие инфраструктуры, чтобы удобно было приехать в Горваль из Гомеля, Речицы, Мозыря, Светлогорска, Жлобина, Бобруйска, Минска. Примечательно, что в этом регионе в санаториях используются минеральные скважины. Так что это не только территория с красивой природой и богатой историей, но и лечебными минеральными водами.