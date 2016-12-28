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Ответ Голливуду: житель Беларуси повторил трюк Ван Дамма

29.12.2016 21:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Каскадер из Минска повторил знаменитый трюк актера Жана-Клода Ван Дамма. Он сел на шпагат на движущихся грузовиках, сообщает телеканал «МИР 24».

Для специалиста по восточным единоборствам Дениса Блохина, как он сам признался, это было делом чести. Поддержал каскадера и Белорусский автомобильный завод. Он предоставил два «БелАЗа» грузоподъемностью 160 и 180 тонн. В итоге трюк получился не хуже, чем у Ван Дамма.

Правда, стоит отметить, что голливудский актер стоял на грузовиках, которые ехали задним ходом. Что значительно сложнее. Видео стало настоящей сенсацией и набрало уже 85 миллионов просмотров.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитый «эпический шпагат» на движущихся грузовиках повторил обыкновенный белорусский каскадер.

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