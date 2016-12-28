Каскадер из Минска повторил знаменитый трюк актера Жана-Клода Ван Дамма . Он сел на шпагат на движущихся грузовиках, сообщает телеканал «МИР 24».

Для специалиста по восточным единоборствам Дениса Блохина, как он сам признался, это было делом чести. Поддержал каскадера и Белорусский автомобильный завод. Он предоставил два «БелАЗа» грузоподъемностью 160 и 180 тонн. В итоге трюк получился не хуже, чем у Ван Дамма.

Правда, стоит отметить, что голливудский актер стоял на грузовиках, которые ехали задним ходом. Что значительно сложнее. Видео стало настоящей сенсацией и набрало уже 85 миллионов просмотров.