|
Ответ Голливуду: житель Беларуси повторил трюк Ван Дамма
29.12.2016 21:31 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Каскадер из Минска повторил знаменитый трюк актера
Для специалиста по восточным единоборствам Дениса Блохина, как он сам признался, это было делом чести. Поддержал каскадера и Белорусский автомобильный завод. Он предоставил два «БелАЗа» грузоподъемностью 160 и 180 тонн. В итоге трюк получился не хуже, чем у Ван Дамма.
Правда, стоит отметить, что голливудский актер стоял на грузовиках, которые ехали задним ходом. Что значительно сложнее. Видео стало настоящей сенсацией и набрало уже 85 миллионов просмотров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии