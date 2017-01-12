Правоохранительные органы Беларуси ждет оптимизация, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает телеканал «МИР 24».

«Оптимизация касается всех . В меньшей степени, видимо, Следственного комитета, потому что он создан совсем недавно. Но прошло достаточно времени, чтобы убедиться в том, верно и структурно ли мы построили наш Следственный комитет, правильно ли распределили функции и обязанности между дознаниями и так далее», - сказал он.

На встрече глава государства также потребовал быстрее расследовать дела, которые вызвали большой общественный резонанс. Это, в частности, нападение на бизнесмена под городом Березино, а также покушение на жизнь милиционера в Минске в новогоднюю ночь. Эти дела находятся на личном контроле Александра Лукашенко.

В ближайшее время президент также намерен проверить работу всего силового блока Беларуси