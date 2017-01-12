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Белорусских силовиков ждет оптимизация
13.01.2017 06:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Правоохранительные органы Беларуси ждет оптимизация, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает телеканал «МИР 24».
«Оптимизация
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В ближайшее время президент также намерен проверить работу всего силового блока Беларуси
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Президент страны Александр Лукашенко намерен проверить работу всего правоохранительного блока Беларуси.
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