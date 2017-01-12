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Умер экс-министр торговли Белорусской ССР Николай Макаед

13.01.2017 18:47 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске 13 января умер бывший министр торговли БССР, один из учредителей «Юнайтед компани» Николай Александрович Макаед. Прощание с ним пройдет 16 января в КЗ «Минск».


Николай Александрович Макаед возглавлял Министерство торговли БССР в 1981 — 1987 годах. С 1987 по 1991 гг. занимал должность заместителя Председателя Совета министров.

На работу в Минский горпищеторг поступил в 1957 году. Начинал с должности товароведа, потом стал старшим инспектором по торговле. В 1961 был переведен на работу в управление торговли Минского горисполкома.

В Министерстве торговли БССР трудился с 1975 года, сначала заместителем министра, а затем с 1981—1987 гг. министром.

Прощание с Николаем Александровичем Макаедом пройдет в понедельник, 16 января в КЗ «Минск» с 10.00 до 13.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Николай Александрович Макаед возглавлял Министерство торговли БССР в 1981 - 1987 годах. С 1987 по 1991 гг. занимал должность заместителя Председателя Совета министров.

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