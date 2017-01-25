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Дело о трагедии в Борисове: слесарей-газовщиков признали виновными и приговорили к химии

26.01.2017 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Районный суд Борисова поставил точку в деле о гибели шестерых человек от угарного газа. Слесарей-газовщиков приговорили к четырем годам химии.


Алексей Лукаш и Александр Чистяков. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

27 января 2016 года в старенькой хрущевке, оборудованной газовыми колонками, в двух квартирах нашли тела сразу шестерых человек. Погибли две семьи — пожилая пара и родители с двумя детьми отравились угарным газом. Проблемы с газовой колонкой были в квартире, где жила семья из четырех человек. Утром после ЧП соседи погибших утверждали: вызывали газовщиков, но им сказали: «Все в порядке».

Суд постановил заключить под стражу слесарей аварийно-восстановительных работ в области газоснабжения «Борисовгаза» Алексея Лукаша и Александра Чистякова. прямо в зале суда. Они, напомним, вины не признавали и во время процесса продолжали работать. Александр Чистяков на оглашение приговора не пришел.

По данным гособвинителя, газовщики выезжали на ремонт в многоэтажку за месяц до трагедии. Алексей — 22 декабря 2015 года, а Александр — 23 декабря на повторный вызов.

Во время судебных прений прокурор просил каждому из них четыре года в исправительной колонии в условиях поселения.

Дмитрий Устилко, представляющий в суде интересы родных семьи Булай, где погибли двое родителей и дети, отметил: родственники не настаивали на том, чтобы обвиняемых строго наказали, лишив свободы.

— За время разбирательства, мне кажется, можно было понять, что значительная часть вины лежит на руководстве организации «Минскоблгаз», — сказал он. — Какие инструменты с собой у слесаря, когда он отправляется на вызов? Отвертка, гаечный ключ, спичка и бумага. Только после трагедии слесари были обеспечены анализаторами по СО. XXI век на дворе, а такими допотопными методами у нас пользовались слесари…

Сторона защиты с обвинением не согласна. Так, во время одного из заседаний Марина Китаева, представитель «Миноблгаза», сообщила: по мнению организации, «отравление людей угарным газом не состоит в причинно-следственной связи с действием или бездействием обвиняемых». Смерть людей наступила из-за ряда других причин. Среди них опрокидывание тяги, грязные вентиляционные решетки и то, что помещение, когда работала колонка, не проветривалось.

Тогда же представитель предприятия сообщила: «Минскоблгаз» не согласен выплачивать компенсацию родным погибших.

Игорь Иванов, один из адвокатов обвиняемых настаивает: причиной гибели людей стал перекрытый дымоход.

— Гибель людей произошла по причине отсутствия вентиляции и опрокидывания тяги в дымоходе, — заявил он. — Уже следствием этого стало накопление угарного газа в квартире. Нет причинно-следственной связи между тем, что Чистяков и Лукаш не почистили газовую колонку и гибелью людей. Как можно предвидеть то обстоятельство, что через 35 дней после их прихода в квартире закроют форточки, окна, не почистят вентиляцию, включат газовую колонку и произойдет не только отсутствие тяги в дымоходе, но и ее «опрокидывание»?

Интересен и еще один факт: 23 ноября 2016 года в квартире № 10 этого дома «зафиксировано наличие угарного газа вследствие обратной тяги в дымоходе». Именно эта квартира располагается на 4-м этаже — аккурат над квартирами погибших.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Необеспечение коммунальниками своевременной и качественной проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, нарушение сроков и методик их проверки и по сей день является предпосылкой возникновения новых случаев отравления угарным газом при исправных водонагревателях, — отметили в своем комментарии в редакцию TUT.BY представители «Миноблгаза».

 
 
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