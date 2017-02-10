После решения о сносе старых двухэтажных зданий в Тракторозаводском поселке на Щербакова, Чеботарева и Клумова, неравнодушные минчане заинтересовались еще одним объектом — по улице Олега Кошевого, 3. Раньше здесь было общежитие МТЗ. Сейчас — серый дом с заброшенной стройкой. Поэтому некоторые местные считают, что его тоже в ближайшее время снесут. Мы выяснили, по какой причине почти 10 лет не ведутся ремонтные работы в доме центральной улицы Тракторозаводского поселка и какая судьба ждет здание в дальнейшем.





Четырехэтажный дом находится в начале улицы Кошевого неподалеку от метро. Его легко заметить, пройдя по Тракторазоводскому бульвару или выезжая через Кошевого на Партизанский проспект. Раньше здесь находилось общежитие № 1 от МТЗ.

Реконструировать его начали в 2008 году. Но местные никаких ремонтных работ и строителей здесь не видели давно. Но тем не менее — в доме установлены новые стеклопакеты и двери, на первых этажах стоят решетки на окнах. На фасаде с парадной стороны оштукатурены стены. Правда, с обратной стороны здания работы, судя по всему, бросили на полпути и оставили местами лишь утепленную часть.









Как нам рассказали на МТЗ, до ремонта здание вывели из жилого фонда и использовали как административное. В этом статусе оно было законсервировано в начале 2010-х, когда проводили капитальный ремонт. Подрядчик оказался финансово несостоятельными и не смог завершить работы. В результате здание на Кошевого, 3 около 7 лет числится как незавершенное законсервированное капитальное строение.

По словам местных, дом считается аварийным, поэтому его, якобы, скоро снесут. Эту информацию специалист по связям с общественностью ОАО «МТЗ» Павел Тухто не подтверждает.

— В 2013 году обследование конструкций проводилось сторонней организацией, они выявили дефекты, которые относятся к 3−4 категории — неудовлетворительному состоянию конструкции. О том, что оно аварийное — речи нет. И сносить мы его не намерены. Мы обеспокоены судьбой этого здания и пытаемся найти ему новое применение.





Поскольку на МТЗ работает более 17 тысяч человек, у предприятия сейчас есть заинтересованность в старом здании. Поэтому в середине 2016 года от завода разработали проект реконструкции. Один из таких вариантов будет рассматриваться при разрешении дальнейшей судьбы здания. Но в таком случае работы на объекте начнутся только тогда, когда позволит финансовая ситуация предприятия. О конкретных сроках не сообщается.



