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"Мы обеспокоены его судьбой". Что будет со зданием старого общежития МТЗ на Кошевого
11.02.2017 08:37 — Новости Общества | Tut.by
После решения о сносе старых
Четырехэтажный дом находится в начале улицы Кошевого неподалеку от метро. Его легко заметить, пройдя по Тракторазоводскому бульвару или выезжая через Кошевого на Партизанский проспект. Раньше здесь находилось общежитие № 1 от МТЗ.
Реконструировать его начали в 2008 году. Но местные никаких ремонтных работ и строителей здесь не видели давно. Но тем не менее — в доме установлены новые стеклопакеты и двери, на первых этажах стоят решетки на окнах. На фасаде с парадной стороны оштукатурены стены. Правда, с обратной стороны здания работы, судя по всему, бросили на полпути и оставили местами лишь утепленную часть.
Как нам рассказали на МТЗ, до ремонта здание вывели из жилого фонда и использовали как административное. В этом статусе оно было законсервировано в начале 2010-х, когда проводили капитальный ремонт. Подрядчик оказался финансово несостоятельными и не смог завершить работы. В результате здание на Кошевого, 3 около 7 лет числится как незавершенное законсервированное капитальное строение.
По словам местных, дом считается аварийным, поэтому его, якобы, скоро снесут. Эту информацию специалист по связям с общественностью ОАО «МТЗ» Павел Тухто не подтверждает.
— В 2013 году обследование конструкций проводилось сторонней организацией, они выявили дефекты, которые относятся к 3−4 категории — неудовлетворительному состоянию конструкции. О том, что оно аварийное — речи нет. И сносить мы его не намерены. Мы обеспокоены судьбой этого здания и пытаемся найти ему новое применение.
Поскольку на МТЗ работает более 17 тысяч человек, у предприятия сейчас есть заинтересованность в старом здании. Поэтому в середине 2016 года от завода разработали проект реконструкции. Один из таких вариантов будет рассматриваться при разрешении дальнейшей судьбы здания. Но в таком случае работы на объекте начнутся только тогда, когда позволит финансовая ситуация предприятия. О конкретных сроках не сообщается.
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Мы выяснили, по какой причине здесь почти 10 лет не ведутся ремонтные работы.
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