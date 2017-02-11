﻿ Туман и гололедица прогнозируются 13 февраля в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Туман и гололедица прогнозируются 13 февраля в Беларуси

12.02.2017 16:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Туман, изморозь и гололедица прогнозируются 13 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Беларуси будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем по северо-востоку ожидается снег, слабая метель. Прогнозируется слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается ночью неустойчивый слабый, днем западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит минус 6-12 градусов, при прояснениях - минус 13 -18 градусов. Днем будет 1-6 градусов мороза.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Туман, изморозь и гололедица прогнозируются 13 февраля в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Реконструкцию набережной Свислочи возле Троицкого хотят завершить ко Дню Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика