В Пинске предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в неоднократном потреблении токсических веществ, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

31-летний житель агрогородка Новый Двор Пинского района четыре раза появлялся в общественном месте под воздействием токсических веществ.

Последний раз — 12 декабря прошлого года. Надышавшись клея, он зашел на дворовую стоянку в Пинске и стал дергать ручки припаркованных авто. Затем залез на крышу Ford Mondeo и стал прыгать. Люк легковушки не выдержал веса и дебошир провалился в салон. Выбраться он не смог и в отместку повредил полку предохранителей. Из автомобиля мужчине помогли выбраться милиционеры, которые прибыли по вызову и с помощью владельца Ford открыли одну из дверей.

Пояснить свой поступок задержанный не смог. По его словам, после употребления клея он плохо контролировал свои действия. Ранее он не судим, нигде не работал.

Всего, в результате его противоправных действий, был причинен ущерб на сумму 350 рублей.

«По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст.328−2 (появление в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением токсических и других одурманивающих веществ, в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения), ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК», — добавила Марина Дранькова.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.