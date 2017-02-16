Международный день белорусского языка и 500-летие книгопечатания отметили далеко за пределами республики Беларусь - во Франции, передает «МИР 24».

В Париже открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Янки Купалы. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения классика белорусской литературы. Юбилеи Янки Купалы под эгидой ЮНЕСКО отмечают во Франции с 1962 года. Во время литературного праздника его стихи звучали на двух языках - белорусском и французском.