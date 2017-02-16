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Музыка слова: в Париже стихи Янки Купалы звучали на двух языках

17.02.2017 21:02 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Международный день белорусского языка и 500-летие книгопечатания отметили далеко за пределами республики Беларусь - во Франции, передает «МИР 24».

В Париже открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Янки Купалы. В этом году исполняется 135 лет со дня рождения классика белорусской литературы. Юбилеи Янки Купалы под эгидой ЮНЕСКО отмечают во Франции с 1962 года. Во время литературного праздника его стихи звучали на двух языках - белорусском и французском.

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В Париже открылась выставка, посвященная жизни и творчеству Янки Купалы, в рамках международного дня белорусского языка и 500-летия книгопечатания.

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