﻿ В Слуцком районе с линий электропередач пропало 4,5 км проводов - заметили через 5 месяцев. 21.by
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В Слуцком районе с линий электропередач пропало 4,5 км проводов - заметили через 5 месяцев

28.02.2017 12:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители ищут неизвестного преступника, который похитил в Слуцком районе с линии электропередачи 4,5 км алюминиевого провода. Известно только, что 7 сентября провода были, а вот 26 января — уже нет. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Провода с линии электропередачи пропали между деревнями Пятницы и Чаплицкий Двор. Кроме того, пропал силовой трансформатор — тоже принадлежащий филиалу «Слуцких электросетей».

О том, почему пропажу заметили только почти через 5 месяцев, рассказал БЕЛТА официальный представитель УВД Сергей Босько.

— Была обесточена деревня Пятницы, в которой с 7 сентября никто не проживал. Предполагается, что злоумышленник об этом знал. Прибывшие дачники только 26 января обнаружили отсутствие электроэнергии. Предполагается, что человек обладал определенными знаниями и специальным снаряжением. Предварительно выключив трансформатор, злоумышленник залез на столбы и похитил алюминиевый провод.

Нанесенный ущерб оценивается в 454 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража). Санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 3 лет лишения свободы.

 
 
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Оказалось, в ближайшей деревне никто не жил с сентября. Только зимой приехавшие дачники заметили отсутствие электричества.

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