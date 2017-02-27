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В МВД рассказали о первых нарушениях безвизовых туристов

28.02.2017 17:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Уже две недели иностранные туристы могут приезжать в Беларусь на 5 дней без визы. Все они прилетают в Национальный аэропорт, а стражи порядка следят за тем, чтобы иностранцы не нарушили сроки пребывания в стране.

 — За этот период мы зафиксировали несколько нарушений, речь не идет о десятках, их не больше пяти. Какие это нарушения? 2−3 человека нарушили сроки пребывания на нашей территории, и 1−2 случая, когда туристы следовали в РФ, имея визы РФ, но к нам въехали без нее. Вот какая статистика. И вы сами понимаете, что она никак не влияет на правопорядок государства. Особых усилий или средств мы не используем в этой области, все достаточно гармонично и без изъянов работает, — говорит министр внутренних дел Игорь Шуневич.

В милиции не прогнозируют, что с введением безвизового режима увеличится уровень преступности. Если смотреть на цифры, иностранцы совершают всего 1,4−1,7% преступлений от общего количества.

 
 
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За две недели безвизового режима белорусская милиция зафиксировала всего несколько нарушений со стороны туристов.

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