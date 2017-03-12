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Ставка на россиян: в Москве рассказали о новой турпрограмме Беларуси
13.03.2017 21:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Представители белорусских санаториев, домов отдыха и парков провели в Москве презентацию новой туристической программы, передает «МИР 24».
Для гостей в республике обещают организовать
«По статистике за 2016 год организованных туристов из России уже въехало больше 200 тысяч, а не организованных, тех, кто просто пересек границу, - 1,2 миллиона человек. Это огромная часть рынка для Беларуси», - рассказала представитель департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха.
В среднем российские туристы проводят в Беларуси
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