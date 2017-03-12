Представители белорусских санаториев, домов отдыха и парков провели в Москве презентацию новой туристической программы, передает «МИР 24».

Для гостей в республике обещают организовать новые маршруты - от культурно-познавательных до оздоровительных. Туроператорам из России показали все возможности Беларуси в этой отрасти. По каждому региону страны была показана отдельная презентация. Упор обещают делать не только на низкие цены, но и на высокое качество услуг.

«По статистике за 2016 год организованных туристов из России уже въехало больше 200 тысяч, а не организованных, тех, кто просто пересек границу, - 1,2 миллиона человек. Это огромная часть рынка для Беларуси», - рассказала представитель департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха.