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Ставка на россиян: в Москве рассказали о новой турпрограмме Беларуси

13.03.2017 21:08 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Представители белорусских санаториев, домов отдыха и парков провели в Москве презентацию новой туристической программы, передает «МИР 24».

Для гостей в республике обещают организовать новые маршруты - от культурно-познавательных до оздоровительных. Туроператорам из России показали все возможности Беларуси в этой отрасти. По каждому региону страны была показана отдельная презентация. Упор обещают делать не только на низкие цены, но и на высокое качество услуг.

«По статистике за 2016 год организованных туристов из России уже въехало больше 200 тысяч, а не организованных, тех, кто просто пересек границу, - 1,2 миллиона человек. Это огромная часть рынка для Беларуси», - рассказала представитель департамента по туризму министерства спорта и туризма Беларуси Анна Муха.

В среднем российские туристы проводят в Беларуси пять дней. Большой популярностью у них пользуется отдых в агро-эко-усадьбах и санаториях.

 
 
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Для гостей в республике обещают организовать новые маршруты - от культурно-познавательных до оздоровительных.

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