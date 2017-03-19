Витебские врачи проводят служебную проверку по факту смерти девочки, которую в феврале родила на дому 30-летняя женщина. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.





Роженица не находится под подпиской о невыезде или арестом

Напомним, инцидент произошел вечером 17 февраля. 30-летняя роженица живет с семьей — мужем и дочкой — в Санкт-Петербурге. Но прописана в Витебске. Рожать она приехала в родной город, а происходило это в квартире ее матери. В итоге у ребенка произошла аспирация околоплодными водами. Проще говоря, они попали в дыхательные пути, и девочка начала задыхаться.

Мать женщины находилась во время родов дома, но участия в них не принимала. По просьбе дочери она вызвала медиков. Девочку спасали врачи городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Но в тот же вечер новорожденная умерла.

В ноябре 2016 года женщина обращалась в консультацию областного роддома. Сообщила медикам, что рожать будет в Беларуси. Но сделает это в домашних условиях. Врачи предупреждали ее о том, что роды на дому — это риск для нее самой и малыша. Но она предварительно отказалась от госпитализации в роддом. Свою первую дочь женщина также родила в домашней обстановке.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК (Причинение смерти по неосторожности). Санкции этой статьи — исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы до 3 лет, или лишение свободы на такой же срок.

В настоящий момент роженица не находится под арестом или подпиской о невыезде.

— К женщине не применена никакая мера процессуального принуждения, следователи не запрещают ей выезд из Витебска в Санкт-Петербург или иное место. Специалисты осмотрели квартиру, где проходили роды, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование дела продолжается, — сообщила Светлана Сахарова.

В управление здравоохранения облисполкома идет служебное расследование. Проверка коснется врачей, которые консультировали женщину до родов, специалистов бригады скорой помощи, а также медиков, проводивших реанимационные действия в отношении новорожденной.

Белорусское законодательство никак не регулирует роды

Как пояснили TUT.BY юристы, Уголовный кодекс Беларуси не предусматривает никакой ответственности за роды на дому. То есть женщина вольна выбирать, где ей рожать: в медучреждении или дома. Но в случае с 30-летней роженицей в Витебске, уголовное дело возбудили, так как в этом случае у следователей появляется более широкий круг возможностей для производства процессуальных действий, чтобы разобраться, почему погиб ребенок.

Белорусское законодательство никак не регулирует вопрос родов. Никто не может запретить женщине рожать дома и заставить ее ехать в медучреждение. Это нарушит ее конституционные права. Но если будущая мать решится на домашние роды, она не вправе ожидать получения помощи профессионального медика. В соответствии с белорусским законодательством, это незаконное врачевание.

В Беларуси легальным является только один способ принятия родов — в государственном роддоме. Коммерческие медцентры не имеют такого права.