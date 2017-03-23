У каждого офицера свой путь к заветным звездам. Для заместителя начальника тыла в/ч 30151 капитана Михаила Андриевского он был по-своему тернистым.





О карьере военного он не мечтал. Родился в деревне Карповичи Вилейского района Минской области. Детство Михаила вряд ли отличалось от беззаботных будней любого мальчишки. Школа, улица, спортивные увлечения… О военных он знал тогда только одно: оба его деда прошли Великую Отечественную войну. Один из них был командиром зенитного орудия и дошел до Вены, второй командовал пулеметным расчетом.

— Когда пришло время выбирать будущую профессию, я пошел по стопам отца. В 2001 году окончил Белорусский государственный аграрный технический университет, получил специальность инженера, — вспоминает Михаил Петрович. — Полгода отработал на Логойской машинно-технологической станции инженером по ремонту сельхозмашин. Вскоре меня призвали на срочную военную службу. После «учебки» был направлен в отдельный ремонтно-восстановительный батальон, который дислоцировался в Барановичах.

Как признается офицер, служить было интересно. Ему всегда нравилась работа с техникой. Год в армии пролетел незаметно, в запас Михаил Андриевский уволился в звании сержант.

— Армия определяет личность человека, показывает, на что человек способен, во многом формирует и укрепляет характер. Пообщавшись в завершение службы с офицерами, я твердо решил для себя пойти на контракт, — пояснил собеседник.

В скором времени будущий офицер занял должность командира отделения энергетического обеспечения в одном из зенитных ракетных дивизионов в/ч 30151. Там прослужил до 2006 года.

За это время Михаил Андриевский убедился в том, как важно уметь работать с людьми, расположить к себе подчиненных:

— В каждом человеке нужно найти его сильные стороны, показать, что он часть коллектива, где-то помочь, вовремя подсказать. В те годы я понял, что такое ответственность за порученное дело и за тех людей, за которых ты в ответе. Получил огромный опыт, за что очень благодарен своим наставникам.

Жизнь распорядилась так, что после завершения контракта Михаил Петрович работал на одном из оборонных предприятий страны. А спустя три года судьба снова привела его в ряды Вооруженных Сил:

— Я подал документы в Логойский РВК и аттестовался на первое офицерское звание лейтенант. Вновь пришел служить в зенитный ракетный дивизион в/ч 30151 — на должность командира стартового взвода. Прослужил три года, последний год исполнял обязанности помощника командира дивизиона по материальному обеспечению. Затем перевелся по службе в управление части на должность заместителя командира роты материального обеспечения, а спустя два года стал заместителем начальника тыла в/ч 30151.

Капитан Андриевский добавил: став офицером, подходы в работе с подчиненными, взаимодействии со старшими начальниками он немного изменил.

— С каждой вышестоящей должностью увеличивается ответственность. Прежде чем принять какое-то решение, ты должен неоднократно убедиться в его правильности, проверить необходимую информацию, посоветоваться. Ведь иной раз от тебя во многом зависит судьба других людей… Что касается тыла, работа его специалистов порой кажется незаметной, но она очень важна. Наша задача — обеспечить ее надежность и непрерывность.

Больше всего за время службы капитану Михаилу Андриевскому запомнился «рабочий визит» на полигон Ашулук:

— Это, пожалуй, венец профессионального мастерства, своеобразный экзамен. Там ты должен показать все то, чему научился за время службы. Признаюсь честно: я был очень впечатлен! Ашулук — это особенная атмосфера, другое восприятие действительности. Ты не можешь подвести своих товарищей. А когда все получается, испытываешь ни с чем не сравнимое чувство гордости, причастности. И удовольствия…

В этом году в жизни капитана Михаила Андриевского произошло очередное значимое событие. Он получил государственную награду — медаль «За безупречную службу» III степени.

Дома офицера всегда ждет, гордясь им, его семья — жена Екатерина, сын Павел и дочка Даша. И кто знает: быть может, при выборе профессии сынишка будет держать равнение на папу, на звезды на погонах… Воинскую часть с экскурсией в день открытых дверей мальчишка уже посетил, боевую технику осмотрел, заинтересовался.

— Самое главное — честно выполнять свой долг, расти в профессиональном плане. И, конечно же, ставить цели и достигать их. Тогда все получится, — уверен капитан Михаил Андриевский.

Подполковник Александр Политаев, «Ваяр», фото автора