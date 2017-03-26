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Суды после Дня Воли начались в Минске

27.03.2017 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Слушания дел граждан, задержанных за участие в несанкционированном митинге 25 марта, начались в суде Первомайского района столицы, передает корреспондент Sputnik.

Суды после Дня Воли начались в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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В суде собралось порядка десятка человек, желающих поддержать граждан, которые были задержаны сотрудниками ОМОНа на проспекте Независимости во время проведения шествия в День Воли.

"У нас подруга участвовала в акции, но мы решили поддержать всех и будем ходить на суды, вдруг получится передать ребятам хотя бы воды", – рассказала корреспонденту Sputnik одна из пришедших в суд девушек.

Она также отметила, что взяла с собой печенье, поскольку опасается, что ее задержанную подругу могли не кормить.

Не санкционированная властями оппозиционная акция на День Воли в Минске завершилась массовыми задержаниями: граждан в автозаках и автобусах доставляли в РУВД столицы, где устанавливали личности и дактилоскопировали. На некоторых задержанных были составлены протоколы.

 
Теги: Минск
 
 
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Люди приходят в суды, чтобы поддержать граждан, которых задержали 25 марта на проспекте Независимости в Минске.

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