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Суды после Дня Воли начались в Минске
27.03.2017 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Слушания дел граждан, задержанных за участие в несанкционированном митинге 25 марта, начались в суде Первомайского района столицы, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В суде собралось порядка десятка человек, желающих поддержать граждан, которые были задержаны сотрудниками ОМОНа на проспекте Независимости во время проведения шествия в День Воли.
"У нас подруга участвовала в акции, но мы решили поддержать всех и будем ходить на суды, вдруг получится передать ребятам хотя бы воды", – рассказала корреспонденту Sputnik одна из пришедших в суд девушек.
Она также отметила, что взяла с собой печенье, поскольку опасается, что ее задержанную подругу могли не кормить.
Не санкционированная властями
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Люди приходят в суды, чтобы поддержать граждан, которых задержали 25 марта на проспекте Независимости в Минске.
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