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Португальский аэропорт назвали именем Роналду

29.03.2017 16:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Международный аэропорт острова Мадейра получил имя нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает A Bola.

Португальский аэропорт назвали именем Роналду
© REUTERS Albert Gea
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Решение регионального правительства о названии аэропорта в честь форварда вызвало ряд критических высказываний по данному вопросу со стороны местных политиков. Несколько месяцев назад жители острова, уроженцем которого является футболист, обратились к местным властям с петицией против переименования. Несмотря на недовольства, официальная церемония с участием форварда прошла в среду, 29 марта.

"Это что-то особенное, все знают, что я горжусь своими корнями и своей родиной. Я знаю, что есть люди, которые не согласны с этим. Возможно, некоторые из них здесь, прямо сейчас. Мы свободны, мы живем в демократическом государстве, и все имеют право высказывать свое мнение", — сказал Роналду.

Роналду является лучшим бомбардиром сборной Португалии в истории: форвард провел 138 матчей, в которых забил 71 мяч. В 2016 году он выиграл с национальной командой чемпионат Европы, который проходил во Франции. Также 32-летний нападающий является трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Международный аэропорт Мадейры был открыт 8 июля 1964 года и имеет одну взлетно-посадочную полосу. 

В Фуншале, главном городе Мадейры, где родился Роналду, уже есть музей футболиста. 

 

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Международный аэропорт острова Мадейра получил имя нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает A Bola. ...

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