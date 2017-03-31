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День единения народов отмечают в Беларуси и России

31.03.2017 23:32 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Для Беларуси и России День единения народов – особенный праздник. Торжество прошло в минском Большом театре оперы и балета. После приветственных телеграмм от президентов Лукашенко и Путина зрители посмотрели постановку «Маленький принц», передает телеканал «МИР 24».

День единения народов Беларуси и России символизирует многовековую общую историю. За годы союзного строительства было создано общее социальное, гуманитарное и экономическое пространство от Бреста до Владивостока.

«Очень важное составляющее, и люди за этим смотрят, это обеспечение безопасности. Безопасности проживания, обороноспособности, насколько мы можем себя защитить. И это очень важное составляющее в нашем СГ. Все это нужно сегодня беречь», - заявил заместитель госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Иван Бамбиза.

Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали в Москве договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси», положивший начало созданию Союзного государства.

 
Теги: Брест
 
 
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В 1996 году в этот день главы стран подписали договор «Об образовании Сообщества России и Беларуси»

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