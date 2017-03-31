Для Беларуси и России День единения народов – особенный праздник. Торжество прошло в минском Большом театре оперы и балета. После приветственных телеграмм от президентов Лукашенко и Путина зрители посмотрели постановку «Маленький принц», передает телеканал «МИР 24».

День единения народов Беларуси и России символизирует многовековую общую историю. За годы союзного строительства было создано общее социальное, гуманитарное и экономическое пространство от Бреста до Владивостока.

«Очень важное составляющее, и люди за этим смотрят, это обеспечение безопасности. Безопасности проживания, обороноспособности, насколько мы можем себя защитить. И это очень важное составляющее в нашем СГ. Все это нужно сегодня беречь», - заявил заместитель госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Иван Бамбиза.