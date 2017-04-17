3-летнего Бориса и 4-летнего Глеба минчанка нашла вчера в подъезде одного из домов на улице Старовиленская. Женщина связалась с поисково-спасательным отрядом «Ангел», милицией. Через полтора часа имена малышей были установлены. Позвонили соседи, знакомые семьи, родственники семьи, но только не мама мальчиков. Ее телефон сегодня с утра был выключен.

— Найдены дети! Мама Женя, папа Сергей отзовитесь! — ориентировки с фотографиями Бориса и Глеба в понедельник облетели интернет. Родителей малышей искали по всем соцсетям, но даже спустя сутки они на связь не вышли.



Фото: Поисково-спасательный отряд «Ангел»

Как говорят знакомые семьи, если кто и мог искать детей, то только мама Евгения, ее муж сейчас находится за решеткой. По словам подруги, у Евгении есть проблемы с алкоголем, ее приятельницы даже забирали к себе пожить малышей на несколько дней.

— В 11 часов утра в понедельник Женя позвонила подруге, по голосу было слышно, что она уже навеселе. В тот момент она была с какой-то знакомой и детьми на своей съемной квартире. После 12.00 все мобильные были выключены. Как мальчики оказались на улице Старовиленская? Скорее всего, Женя поехала туда к своему новому знакомому, — рассказывает TUT.BY Оксана, знакомая Евгении.

Евгении 33 года, родом из России, но после того как в детстве потеряла маму с папой, ее забрали жить к себе родственники в областной центр Беларуси. Закончила медицинский колледж, собиралась поступать в столичный институт, но связалась с плохой компанией. Знакомые женщины рассказывают, что, зная ее непростую судьбу, всегда жалели и протягивали руку помощи.

— Так получилось, что после 8 марта Борис и Глеб снова оказались у нас, мы взяли к себе пожить детей на недельку, — говорит Оксана. — У Жени были проблемы с милицией, она стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, ее проверяли. Она сильно пила после рождения мальчиков, а мы ездили ее спасали бульонами. Жалели ее и детей, давали ей шанс. Понимаете, алкоголизм — это болезнь, и нельзя ее закидывать камнями.

— Вы куда-нибудь обращались?

— Нет, но последний раз, в конце марта, мы созвонились с подругами и хотели куда-нибудь заявить, но не успели… Мы так поняли, что Евгению собираются лишить родительских прав, они уже считались неблагополучной семьей, как бы не звучало жестоко, если будет суд — мы тоже будем ходатайствовать, чтобы у нее забрали детей.

Во вторник телефон Евгении по-прежнему выключен. Ее сыновья сейчас в инфекционной больнице на обследовании. По словам подруги, родственники из областного центра хотят забрать к себе Бориса и Глеба.

В органах опеки Советского района Минска, которые занимаются сейчас детьми, от комментариев отказались.