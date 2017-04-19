﻿ "Таможенник"и "полковник милиции". Могилевчанка обманула людей на 400 тысяч долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Таможенник"и "полковник милиции". Могилевчанка обманула людей на 400 тысяч долларов

20.04.2017 11:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве задержали 43-летнюю местную жительницу, которая обманула людей на 400 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

«В период с августа 2015 года по апрель 2017 года в Могилеве, Минске и Славгороде, обманным путем, под предлогом продажи автомашин, квартир, бытовой техники завладела более 780 000 белорусских рублей», — говорится в сообщении.

В милиции рассказали, что представляясь людям начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности, она убеждала граждан, что имеет доступ к якобы конфискованному имуществу, которое она вправе продать по имеющемся у нее полномочиям. Стоимость этого имущество она умышленно занижала в десятки раз. За «сделки» она получала деньги как в валюте, так и в белорусских рублях. При этом подозреваемая обещала, что в ближайшее время граждане получат купленное ими имущество, а переданные ей деньги идут в доход государства.

«Для большей уверенности граждан она одевала форменное обмундирование сотрудника милиции, и назначала места встречи вблизи административных зданий органов внутренних дел», — сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД подполковник милиции Алексей Бондаренко.

При заключении очередной сделки подозреваемая была задержана.

В настоящее время с заявлениями в милицию обратились шесть потерпевших, но по информации, имеющейся у сотрудников уголовного розыска их количество значительно больше".

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 209 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также выяснилось, что подозреваемая была ранее неоднократно судима по ст. 209 УК (мошенничество) за аналогичные преступления.

Гражданам, располагающим информацией о противоправных деяниях подозреваемой, просьба обратиться по тел. (8022) 295−523, 295−518, 295−507 или 102.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она представлялась людям начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
После общения с ТВ-магами 11 жителей Витебщины обратились к психиатру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика