В Могилеве задержали 43-летнюю местную жительницу, которая обманула людей на 400 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

«В период с августа 2015 года по апрель 2017 года в Могилеве, Минске и Славгороде, обманным путем, под предлогом продажи автомашин, квартир, бытовой техники завладела более 780 000 белорусских рублей», — говорится в сообщении.

В милиции рассказали, что представляясь людям начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности, она убеждала граждан, что имеет доступ к якобы конфискованному имуществу, которое она вправе продать по имеющемся у нее полномочиям. Стоимость этого имущество она умышленно занижала в десятки раз. За «сделки» она получала деньги как в валюте, так и в белорусских рублях. При этом подозреваемая обещала, что в ближайшее время граждане получат купленное ими имущество, а переданные ей деньги идут в доход государства.

«Для большей уверенности граждан она одевала форменное обмундирование сотрудника милиции, и назначала места встречи вблизи административных зданий органов внутренних дел», — сообщил заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции УВД подполковник милиции Алексей Бондаренко.

При заключении очередной сделки подозреваемая была задержана.

В настоящее время с заявлениями в милицию обратились шесть потерпевших, но по информации, имеющейся у сотрудников уголовного розыска их количество значительно больше".

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 209 ч. 4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также выяснилось, что подозреваемая была ранее неоднократно судима по ст. 209 УК (мошенничество) за аналогичные преступления.

Гражданам, располагающим информацией о противоправных деяниях подозреваемой, просьба обратиться по тел. (8022) 295−523, 295−518, 295−507 или 102.