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В Гомеле на Радуницу организуют дополнительные пригородные экспресс-маршруты

20.04.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
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25 апреля с 07.00 до 17.00 будут организованы пригородные экспресс-маршруты «проспект Речицкий — кладбище «Стукачевское», «Кладбище «Рандовское» — кладбище «Стукачевское» и городские экспрессные маршруты: «проспект Речицкий — Осовцы», «проспект Речицкий — кладбище «Рандовское», «Осовцы — кладбище «Стукачевское», «Кристалл — кладбище «Южное», «улица Чкалова — кладбище «Южное», сообщает «Гомельская праўда».

Кроме того, с 21 апреля будут курсировать автобусы по городским маршрутам № 23 «проспект Речицкий — Осовцы», № 46 «проспект Речицкий — Рандовское кладбище», и пригородным «Кристалл — кладбище «Южное», «проспект Речицкий — кладбище «Стукачевское».

22, 23, 24 апреля увеличится количество автобусов на городских маршрутах № 23 «проспект Речицкий — Осовцы», № 46 «проспект Речицкий — Рандовское кладбище», пригородных маршрутах «Кристалл — кладбище «Южное», «проспект Речицкий — кладбище «Стукачевское».

25 апреля с 07.00 до 17.00 будет закрыто движение транспорта, кроме маршрутных автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, по проспекту Речицкому на участке от Куйбышевского проезда до улицы Жукова. А также ограничено движение транспорта по крайней правой полосе на участке дороги от пересечения улицы Объездной с проспектом Речицким до поворота на кладбище «Рандовское».

 
 
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25 апреля будет закрыто движение транспорта, кроме маршрутных автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, по проспекту Речицкому на участке от Куйбышевского...

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